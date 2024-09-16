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Posted 16 сентября, 09:37

Published 16 сентября, 09:37

Modified 16 сентября, 09:39

Updated 16 сентября, 09:39

Автомобиль влетел в дорожное ограждение на Старателе в Нижнем Тагиле

Автомобиль влетел в дорожное ограждение на Старателе в Нижнем Тагиле

16 сентября 2024, 09:37
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле автомобиль попал в ДТП на Свердловском шоссе во время поворота на улицу Гагарина. Инцидент случился 16 сентября 2024 года.

Предположительно, машина въехала в дорожное ограждение. В результате ЧП есть пострадавшие, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Обстоятельства и причины случившегося в данный момент неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции.

Напомним, 15 сентября 2024 года на автодороге в Свердловской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибла женщина, сидевшая на пассажирском сиденье одной из машин.

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