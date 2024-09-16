Автомобиль влетел в дорожное ограждение на Старателе в Нижнем Тагиле

Posted 16 сентября, 09:37
Published 16 сентября, 09:37
Modified 16 сентября, 09:39
Updated 16 сентября, 09:39
Предположительно, машина въехала в дорожное ограждение. В результате ЧП есть пострадавшие, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Обстоятельства и причины случившегося в данный момент неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции.
Напомним, 15 сентября 2024 года на автодороге в Свердловской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибла женщина, сидевшая на пассажирском сиденье одной из машин.