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Posted 16 сентября, 04:27

Published 16 сентября, 04:27

Modified 16 сентября, 04:29

Updated 16 сентября, 04:29

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пристававшего мужчины к девочкам в Тагиле

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пристававшего мужчины к девочкам в Тагиле

16 сентября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин отдал поручение возбудить уголовное дело после информации о мужчине из Нижнего Тагила, который приставал к школьницам.

Сейчас следственные органы ведут проверку. Дело будет возбуждать исполняющий обязанности руководителя областного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Мирошниченко предоставит Бастрыкину доклад о ходе и результатах проверки, а также о расследовании дела.

Напомним, происшествие случилось 13 сентября 2024 года на Лебяжинской улице. Обе девочки смогли убежать от незнакомца. Их мамы обратились в полицию.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Инцидент
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