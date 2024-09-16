Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пристававшего мужчины к девочкам в Тагиле

Posted 16 сентября, 04:27
Published 16 сентября, 04:27
Modified 16 сентября, 04:29
Updated 16 сентября, 04:29
Сейчас следственные органы ведут проверку. Дело будет возбуждать исполняющий обязанности руководителя областного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Мирошниченко предоставит Бастрыкину доклад о ходе и результатах проверки, а также о расследовании дела.
Напомним, происшествие случилось 13 сентября 2024 года на Лебяжинской улице. Обе девочки смогли убежать от незнакомца. Их мамы обратились в полицию.