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Posted 16 сентября, 15:05

Published 16 сентября, 15:05

Modified 16 сентября, 15:07

Updated 16 сентября, 15:07

СК возбудил уголовные дела после бойни с молотком в школе Челябинска

Бил молотком: СК расследует причины устроенной 13-летним мальчиком бойни в школе

16 сентября 2024, 15:05
Фото: 1MI

СК возбудил уголовные дела после бойни с молотком в школе Челябинска

В Челябинске 13-летний мальчик набросился с молотком и ножом на одноклассников. Пострадали несколько человек, в том числе учительница. Одна девочка находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил дела «О халатности» и «Организации убийства» после ЧП в одной из челябинских школ, где 13-летний подросток напал на одноклассников и учителя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователям предстоит установить, как мальчик пронес в коррекционное учебное заведение опасные предметы. Также обыски проходят в квартире, где он проживал с родителями.

Напомним, что ЧП произошло утром в понедельник, 16 сентября. Мальчик вошел в класс и начал наносить беспорядочные удары в разные стороны. Серьезно пострадал одна девочка, ее с пробитой головой увезли в реанимацию. Нападавшего попыталась остановить учительница, он ранил и педагога. Сейчас подростка-агрессора доставили в психиатрическую больницу, его родителей допрашивают. Известно, что проблемы с психикой у него были и ранее, мальчик проходил лечение.

Ural Mash пишет о том, что подростка могли завербовать террористы, которые вышли на него через мессенджеры. Свои проверку после нападения также проводят прокуратура и полиция. Во всех челябинских школах усилены меры безопасности.

В Верхней Пышме допрашивают 15-летнего подростка по делу о нападении на сверстницу.

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