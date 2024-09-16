Бил молотком: СК расследует причины устроенной 13-летним мальчиком бойни в школе

Напомним, что ЧП произошло утром в понедельник, 16 сентября. Мальчик вошел в класс и начал наносить беспорядочные удары в разные стороны. Серьезно пострадал одна девочка, ее с пробитой головой увезли в реанимацию. Нападавшего попыталась остановить учительница, он ранил и педагога. Сейчас подростка-агрессора доставили в психиатрическую больницу, его родителей допрашивают. Известно, что проблемы с психикой у него были и ранее, мальчик проходил лечение.