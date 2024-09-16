Бил молотком: СК расследует причины устроенной 13-летним мальчиком бойни в школе

Posted 16 сентября, 15:05
Published 16 сентября, 15:05
Modified 16 сентября, 15:07
Updated 16 сентября, 15:07
Следственный комитет возбудил дела «О халатности» и «Организации убийства» после ЧП в одной из челябинских школ, где 13-летний подросток напал на одноклассников и учителя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следователям предстоит установить, как мальчик пронес в коррекционное учебное заведение опасные предметы. Также обыски проходят в квартире, где он проживал с родителями.
Напомним, что ЧП произошло утром в понедельник, 16 сентября. Мальчик вошел в класс и начал наносить беспорядочные удары в разные стороны. Серьезно пострадал одна девочка, ее с пробитой головой увезли в реанимацию. Нападавшего попыталась остановить учительница, он ранил и педагога. Сейчас подростка-агрессора доставили в психиатрическую больницу, его родителей допрашивают. Известно, что проблемы с психикой у него были и ранее, мальчик проходил лечение.
Ural Mash пишет о том, что подростка могли завербовать террористы, которые вышли на него через мессенджеры. Свои проверку после нападения также проводят прокуратура и полиция. Во всех челябинских школах усилены меры безопасности.
В Верхней Пышме допрашивают 15-летнего подростка по делу о нападении на сверстницу.