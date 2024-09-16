Большой склад на площади 800 кв. м выгорел в Екатеринбурге

Posted 16 сентября, 16:25
Published 16 сентября, 16:25
Modified 16 сентября, 16:27
Updated 16 сентября, 16:27
Сообщение о крупном возгорании пришло около 15:00 в понедельник, 16 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.
К тушению приступили 21 пожарный, было привлечено семь единиц техники. Сначала пламенем было охвачено 250 кв.м, однако огонь быстро распространялся и захватил 800 кв. м. У склада обрушилась кровля.
После локализации пожара его удалось потушить, специалисты приступили к разбору и проливке конструкций. Причины пожара пока не установлены.
Также в понедельник горела свалка в Верхней Салде.