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Posted 16 сентября, 16:25

Published 16 сентября, 16:25

Modified 16 сентября, 16:27

Updated 16 сентября, 16:27

В Екатеринбурге полыхал большой склад на площади 800 кв.м

Большой склад на площади 800 кв. м выгорел в Екатеринбурге

16 сентября 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полыхал большой склад на площади 800 кв.м

Огнеборцы вступили в борьбу с пламенем на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, где загорелось неэксплуатируемое строение.

Сообщение о крупном возгорании пришло около 15:00 в понедельник, 16 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

К тушению приступили 21 пожарный, было привлечено семь единиц техники. Сначала пламенем было охвачено 250 кв.м, однако огонь быстро распространялся и захватил 800 кв. м. У склада обрушилась кровля.

После локализации пожара его удалось потушить, специалисты приступили к разбору и проливке конструкций. Причины пожара пока не установлены.

Также в понедельник горела свалка в Верхней Салде.

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