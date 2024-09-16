До школы не дошел: 12-летний подросток угодил под самокат на тротуаре в Екатеринбурге

Posted 16 сентября, 14:43
Published 16 сентября, 14:43
Modified 16 сентября, 14:45
Updated 16 сентября, 14:45
Дорожный инцидент произошел на улице Щорса. Подросток в компании друзей шел в школу. От самоката смогли увернуться все, кроме него, сообщает пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.
35-летний мужчина-самокатчик объяснил, что, увидев впереди детей, притормозил. Пострадавший мальчик выскочил перед транспортным средством неожиданно, затормозить он не успел. Ребенок отделался ушибами, но все же был госпитализирован. Мужчина в момент аварии был трезв.
Ранее в Екатеринбурге самокатчик решил пересечь дорогу на красный свет и попал под машину.