До школы не дошел: 12-летний подросток угодил под самокат на тротуаре в Екатеринбурге

35-летний мужчина-самокатчик объяснил, что, увидев впереди детей, притормозил. Пострадавший мальчик выскочил перед транспортным средством неожиданно, затормозить он не успел. Ребенок отделался ушибами, но все же был госпитализирован. Мужчина в момент аварии был трезв.