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Posted 16 сентября, 14:43

Published 16 сентября, 14:43

Modified 16 сентября, 14:45

Updated 16 сентября, 14:45

В Екатеринбурге самокатчик сбил мальчика на тротуаре

До школы не дошел: 12-летний подросток угодил под самокат на тротуаре в Екатеринбурге

16 сентября 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге самокатчик сбил мальчика на тротуаре

В Екатеринбурге 12-летний подросток шел в школу, но попал в больницу после наезда мужчины на самокате.

Дорожный инцидент произошел на улице Щорса. Подросток в компании друзей шел в школу. От самоката смогли увернуться все, кроме него, сообщает пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.

35-летний мужчина-самокатчик объяснил, что, увидев впереди детей, притормозил. Пострадавший мальчик выскочил перед транспортным средством неожиданно, затормозить он не успел. Ребенок отделался ушибами, но все же был госпитализирован. Мужчина в момент аварии был трезв.

Ранее в Екатеринбурге самокатчик решил пересечь дорогу на красный свет и попал под машину.

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#Лидия Шиманаева#Происшествия#ДТП#ГАИ#Травмы#Екатеринбург#Самокат#Подросток
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