Эксперт не прогнозирует влияние роста ключевой ставки на рынок недвижимости

Как пишет «Ридус», по мнению эксперта, ожидается рост ипотечной ставки, однако спрос и стоимость жилья останутся на существующем уровне. Перескокова отметила, что сегодня рыночные ипотечные ставки колеблются от 20 до 22%. Есть высокая вероятность их дальнейшего увеличения. Тем не менее, это не окажет значительного влияния на спрос и динамику рынка. Перескокова утверждает, что для тех, кто имеет сбережения, сейчас наиболее благоприятный момент для приобретения квартиры. По ее словам, многие люди сейчас вкладывают средства в банки под высокий процент, но это не самый разумный шаг. Высокая процентная ставка подрывается инфляцией, а когда ипотечные условия нормализуются, спрос на жилье резко вырастет. Цены также поднимутся, и время для выгодной покупки может быть упущено, считает эксперт.