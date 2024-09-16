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Posted 16 сентября, 10:47

Published 16 сентября, 10:47

Modified 16 сентября, 10:49

Updated 16 сентября, 10:49

ФТС РФ в 2024 году изъяла почти 10 миллионов пачек контрабандных сигарет

16 сентября 2024, 10:47
В пресс-службе ФТС России рассказали журналистам, что за первую половину текущего года было конфисковано порядка 9,9 миллионов пачек сигарет, которые пытались ввезти в Россию незаконно.

По сообщению «Ридуса», из этого числа 3,3 миллиона пачек были обнаружены после прохождения таможенного контроля и попадания на территорию Российской Федерации. В свою очередь, почти 6,6 миллиона пачек и больше двадцати пяти тонн табачного сырья были изъяты непосредственно на границе, что оценивается на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. В результате этих операций инициировано сто два уголовных дела и свыше четырех тысяч административных дел.

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