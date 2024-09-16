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Posted 16 сентября, 07:38

Published 16 сентября, 07:38

Modified 16 сентября, 07:40

Updated 16 сентября, 07:40

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался мигрантами из подвала в Екатеринбурге

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался мигрантами из подвала в Екатеринбурге

16 сентября 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантами, которые живут в подвале многоэтажного дома в Екатеринбурге.

Такое решение глава СК Александр Бастрыкин принял после массовых сообщений в СМИ. Жильцы дома рассказывают, что нелегалы живут в подвале их дома с разрешения управляющей компании, сообщают в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что о самом инциденте стало известно 14 сентября. Жители дома многократно жаловались в УК, но там все отрицали, по итогу собственники сняли видео и отправили в прокуратуру и СК.

15 сентября стало известно о мигранте из Нижнего Тагила, который приставал к детям. Всех своих жертв он пытался утащить куда-то и попутно целовал. Две школьницы, ставшие его жертвами, смогли убежать.

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