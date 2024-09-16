Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался мигрантами из подвала в Екатеринбурге

Posted 16 сентября, 07:38
Published 16 сентября, 07:38
Modified 16 сентября, 07:40
Updated 16 сентября, 07:40
Такое решение глава СК Александр Бастрыкин принял после массовых сообщений в СМИ. Жильцы дома рассказывают, что нелегалы живут в подвале их дома с разрешения управляющей компании, сообщают в пресс-службе СК РФ.
Напомним, что о самом инциденте стало известно 14 сентября. Жители дома многократно жаловались в УК, но там все отрицали, по итогу собственники сняли видео и отправили в прокуратуру и СК.
15 сентября стало известно о мигранте из Нижнего Тагила, который приставал к детям. Всех своих жертв он пытался утащить куда-то и попутно целовал. Две школьницы, ставшие его жертвами, смогли убежать.