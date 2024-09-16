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Posted 16 сентября, 13:55

Published 16 сентября, 13:55

Modified 16 сентября, 14:25

Updated 16 сентября, 14:25

Голова больше не болит из-за мыльного налета и грязи в ванной: вот как надо мыть

Голова больше не болит из-за мыльного налета и грязи в ванной: вот как надо мыть

16 сентября 2024, 13:55
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если вы устали без конца чистить и оттирать грязную ванну, то присядьте, отдохните и поберегите руки. А потом воспользуйтесь старым проверенным способом опытных домохозяек.

Отмыть ванну от мыльного налета и грязи — задача, требующая немного усилий и подходящих материалов. Рассказываем, как эффективно справиться с задачей.

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Вот что вам потребуется:

  • Чистящие средства: лучше использовать специализированные чистящие средства для ванной, можно использовать также уксус, лимонный сок, пищевую соду и другие ингредиенты, которые есть под рукой.
  • Губка или мягкая щетка: для очищения поверхностей. Избегайте абразивных материалов, чтобы не успортить эмаль.
  • Перчатки: чтобы защитить руки от химических воздействий.
  • Тканевые полотенца или микрофибра: для финальной полировки.
  • Вода для промывания.

Надежных средств, которые хорошо справятся с загрязнениями на вашей ванной, очень много. Например попробуем приготовить «ядреную» смесь из белизны, уксуса и кальцинированной соды. Смешиваем ингредиенты в пропорции 1:1:3. Если под рукой нет кальцинированной соды, то можно взять и обычную, но тогда увеличьте ее объем вдвое.

Нанесите получившуюся пасту на загрязнение и оставьте для воздействия на 15-20 минут. Рекомендуется немного прогреть ванну горячей водой, это поможет размягчить налет. После этого почистите ванную щеткой и как следует промойте водой. От грязи не останется следа.

Протрите ванну сухим полотенцем из микрофибры для блеска. Это поможет убрать остатки влаги и предотвратит появление новых капель. Единственный минус: этим способом нельзя пользоваться слишком часто, так как «Белизна» может вызвать пожелтение эмали.

Чтобы мыльный налет не накапливался снова, регулярно очищайте ванну после использования. Можно также использовать уксус или специальные спреи для предотвращения образования налета.

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#Лидия Шиманаева#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Ванная#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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