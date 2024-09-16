Голова больше не болит из-за мыльного налета и грязи в ванной: вот как надо мыть

Posted 16 сентября, 13:55
Published 16 сентября, 13:55
Modified 16 сентября, 14:25
Updated 16 сентября, 14:25
Отмыть ванну от мыльного налета и грязи — задача, требующая немного усилий и подходящих материалов. Рассказываем, как эффективно справиться с задачей.
Вот что вам потребуется:
Надежных средств, которые хорошо справятся с загрязнениями на вашей ванной, очень много. Например попробуем приготовить «ядреную» смесь из белизны, уксуса и кальцинированной соды. Смешиваем ингредиенты в пропорции 1:1:3. Если под рукой нет кальцинированной соды, то можно взять и обычную, но тогда увеличьте ее объем вдвое.
Нанесите получившуюся пасту на загрязнение и оставьте для воздействия на 15-20 минут. Рекомендуется немного прогреть ванну горячей водой, это поможет размягчить налет. После этого почистите ванную щеткой и как следует промойте водой. От грязи не останется следа.
Протрите ванну сухим полотенцем из микрофибры для блеска. Это поможет убрать остатки влаги и предотвратит появление новых капель. Единственный минус: этим способом нельзя пользоваться слишком часто, так как «Белизна» может вызвать пожелтение эмали.
Чтобы мыльный налет не накапливался снова, регулярно очищайте ванну после использования. Можно также использовать уксус или специальные спреи для предотвращения образования налета.
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