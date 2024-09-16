Голова больше не болит из-за мыльного налета и грязи в ванной: вот как надо мыть

Надежных средств, которые хорошо справятся с загрязнениями на вашей ванной, очень много. Например попробуем приготовить «ядреную» смесь из белизны, уксуса и кальцинированной соды. Смешиваем ингредиенты в пропорции 1:1:3. Если под рукой нет кальцинированной соды, то можно взять и обычную, но тогда увеличьте ее объем вдвое.