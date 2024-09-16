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Posted 16 сентября, 17:55

Published 16 сентября, 17:55

Modified 16 сентября, 17:57

Updated 16 сентября, 17:57

Итоги недели: смог, горящие свалки и даже незаконное хранение свиного навоза

Итоги недели: смог, горящие свалки и даже незаконное хранение свиного навоза

16 сентября 2024, 17:55
Фото: 1MI
Сюжет
Выбросы
Редакция TagilCity.ru собрала для вас все материалы об экологии Нижнего Тагила и Свердловской области за прошедшую неделю.

Прошлая неделя началась тривиально, прямо как в заставке «Симпсонов», с пожара на свалке покрышек в Екатеринбурге. Столб черного дыма был виден почти из всех частей города, сотрудники Роспотребнадзора фиксировали повышение вредных веществ в воздухе.

В Екатеринбурге после пожара зафиксировали загрязнение воздуха
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10 сентября синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Простыми словами: слабый ветер, практически штиль, не раздувал выхлопы предприятий и автомобилей.

Свердловская область на четыре дня погрузится в смог
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В Талицком районе санитарные врачи обнаружили несанкционированную свалку свиного навоза. Сколько конкретно питательного удобрения обнаружил Роспотребнадзор — не сообщалось, однако на предприятии содержится 17 тысяч животных, поэтому представить объемы не сложно.

В Свердловской области предприятие хранит навоз с нарушением правил
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Жители села Петрокаменское под Нижним Тагилом заметили, что кто-то сбрасывает строительный мусор в реку, которая протекает через все село. Более того, река из-за своего плачевного состояния начала превращаться в болото, а дома, стоящие на берегу, начали «скатываться» к руслу. Администрация села нашла решение: предложила жителям самостоятельно отчистить реку.

Жителям села под Нижним Тагилом предложили самостоятельно очистить русло реки
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Одной горящей свалкой в Екатеринбурге на неделе не обошлось. В Нижнем Тагиле так долго горела помойка, что ей заинтересовался глава СК РФ. А в Верхней Салде мусорный полигон горел настолько сильно, что яркое пламя было видно за несколько километров.

Тагильчанин пожаловался Бастрыкину на постоянно тлеющую свалку
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На городской свалке в Верхней Салде произошел пожар
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Одной горящей свалкой Верхняя Салда не отделалась. Росприроднадзор выявил нарушение в работе градообразующего предприятия. В ведомстве уверены, что на заводе сбрасывали слишком много отходов в воду.

Предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки в воду
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Но было в области экологии и хорошее. Так, например, в Нижнем Тагиле открыли музей стекла. Автор экспозиции хочет донести тот факт, что стекло очень хорошо поддается переработке и этим точно стоит заняться. А жители Сысерти поддержали местного пчеловода. «Газпром» хочет снести ульи, которые находятся близко к газопроводу.

«Мусор может быть искусством»: в тагильском экодоме открылась «стеклянная» выставка
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Жители Сысерти выступили против «Газпрома» в поддержку пчелиной фермы
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