Итоги недели: смог, горящие свалки и даже незаконное хранение свиного навоза

Posted 16 сентября, 17:55
Published 16 сентября, 17:55
Modified 16 сентября, 17:57
Updated 16 сентября, 17:57
Прошлая неделя началась тривиально, прямо как в заставке «Симпсонов», с пожара на свалке покрышек в Екатеринбурге. Столб черного дыма был виден почти из всех частей города, сотрудники Роспотребнадзора фиксировали повышение вредных веществ в воздухе.
10 сентября синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Простыми словами: слабый ветер, практически штиль, не раздувал выхлопы предприятий и автомобилей.
В Талицком районе санитарные врачи обнаружили несанкционированную свалку свиного навоза. Сколько конкретно питательного удобрения обнаружил Роспотребнадзор — не сообщалось, однако на предприятии содержится 17 тысяч животных, поэтому представить объемы не сложно.
Жители села Петрокаменское под Нижним Тагилом заметили, что кто-то сбрасывает строительный мусор в реку, которая протекает через все село. Более того, река из-за своего плачевного состояния начала превращаться в болото, а дома, стоящие на берегу, начали «скатываться» к руслу. Администрация села нашла решение: предложила жителям самостоятельно отчистить реку.
Одной горящей свалкой в Екатеринбурге на неделе не обошлось. В Нижнем Тагиле так долго горела помойка, что ей заинтересовался глава СК РФ. А в Верхней Салде мусорный полигон горел настолько сильно, что яркое пламя было видно за несколько километров.
Одной горящей свалкой Верхняя Салда не отделалась. Росприроднадзор выявил нарушение в работе градообразующего предприятия. В ведомстве уверены, что на заводе сбрасывали слишком много отходов в воду.
Но было в области экологии и хорошее. Так, например, в Нижнем Тагиле открыли музей стекла. Автор экспозиции хочет донести тот факт, что стекло очень хорошо поддается переработке и этим точно стоит заняться. А жители Сысерти поддержали местного пчеловода. «Газпром» хочет снести ульи, которые находятся близко к газопроводу.