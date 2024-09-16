Итоги недели: смог, горящие свалки и даже незаконное хранение свиного навоза

Но было в области экологии и хорошее. Так, например, в Нижнем Тагиле открыли музей стекла. Автор экспозиции хочет донести тот факт, что стекло очень хорошо поддается переработке и этим точно стоит заняться. А жители Сысерти поддержали местного пчеловода. «Газпром» хочет снести ульи, которые находятся близко к газопроводу.