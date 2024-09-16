Когда выпадет первый снег в Свердловской области

Posted 16 сентября, 08:52
Published 16 сентября, 08:52
Modified 16 сентября, 08:54
Updated 16 сентября, 08:54
Однако такой прогноз касается не всей области, а только ее северной и западной части. Холодать начнет также с 21 сентября, но солнце все же продолжит радовать жителей области теплом, сообщают в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
С 16 по 20 сентября температура днем в среднем составит +20 градусов. Ночью примерно +5 градусов тепла. А вот 22 сентября радость уральцев закончится — температура опустится до +11 градусов днем.
Напомним, что 12 сентября жители Нижнего Тагила не могли понять, попали ли они в мультфильм «Ежик в тумане» или местные заводы опять не контролируют выбросы.