Мужчина в Екатеринбурге скончался за рулем иномарки

Posted 16 сентября, 10:26
Published 16 сентября, 10:26
Modified 16 сентября, 10:28
Updated 16 сентября, 10:28
На место происшествия выехали врачи скорой помощи, а также сотрудник СК Чкаловского района, пишет «КП-Екатеринбург».
Причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент неизвестны. Подробности выясняются.
Напомним, в августе 2024 года в Дегтярске пожилой мужчина, управлявший автомобилем «Москвич», почувствовал себя плохо и скончался за рулем, а машина оказалась в кювете. С ним в машине ехал внук. Он не пострадал.