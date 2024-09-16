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Posted 16 сентября, 10:26

Published 16 сентября, 10:26

Modified 16 сентября, 10:28

Updated 16 сентября, 10:28

Мужчина в Екатеринбурге скончался за рулем иномарки

Мужчина в Екатеринбурге скончался за рулем иномарки

16 сентября 2024, 10:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 64-летний водитель автомобиля Mitsubishi умер, находясь за рулем. Происшествие случилось на улице Щербакова 16 сентября 2024 года.

На место происшествия выехали врачи скорой помощи, а также сотрудник СК Чкаловского района, пишет «КП-Екатеринбург».

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент неизвестны. Подробности выясняются.

Напомним, в августе 2024 года в Дегтярске пожилой мужчина, управлявший автомобилем «Москвич», почувствовал себя плохо и скончался за рулем, а машина оказалась в кювете. С ним в машине ехал внук. Он не пострадал.

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