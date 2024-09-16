На городской свалке в Верхней Салде произошел пожар

Posted 16 сентября, 03:38
Published 16 сентября, 03:38
Modified 16 сентября, 03:40
Updated 16 сентября, 03:40
По словам горожан, от места возгорания идет неприятный запах, который распространяется по всему городу. О том, что на полигоне вспыхнул огонь, рассказал глава Верхней Салды Александр Маслов.
Известно, что горел бытовой мусор. Угрозы распространения на ближайший населенный пункт не было. Для ликвидации огня прибыли 13 сотрудников экстренной службы, рассказали в пресс-службе мэрии Верхней Салды.
Напомним, 9 сентября 2024 года в Екатеринбурге загорелись покрышки на бывшем кирпичном заводе. Через несколько часов огонь был устранен.