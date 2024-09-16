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Posted 16 сентября, 03:38

Published 16 сентября, 03:38

Modified 16 сентября, 03:40

Updated 16 сентября, 03:40

На городской свалке в Верхней Салде произошел пожар

На городской свалке в Верхней Салде произошел пожар

16 сентября 2024, 03:38
Фото: tagilcity.ru
В Верхней Салде загорелась городская свалка. Пожар на полигоне ТБО произошел 15 сентября 2024 года.

По словам горожан, от места возгорания идет неприятный запах, который распространяется по всему городу. О том, что на полигоне вспыхнул огонь, рассказал глава Верхней Салды Александр Маслов.

Фото: Глава Верхней Салды Александр Маслов.

Известно, что горел бытовой мусор. Угрозы распространения на ближайший населенный пункт не было. Для ликвидации огня прибыли 13 сотрудников экстренной службы, рассказали в пресс-службе мэрии Верхней Салды.

Напомним, 9 сентября 2024 года в Екатеринбурге загорелись покрышки на бывшем кирпичном заводе. Через несколько часов огонь был устранен.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#ЧП#18+#Екатеринбург#Свалка#Инцидент
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