Омский рэпер Шайни перенес концерт в Екатеринбурге из-за утери паспорта

Певец в своих социальных сетях рассказал фанатам, что потерял паспорт и не смог прилететь на самолете. Однако, без концерта екатеринбуржцы не останутся. Артист выехал из Новосибирска на автомобиле и обещал приехать и выступить сегодня, 16 сентября.