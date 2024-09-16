Омский рэпер Шайни перенес концерт в Екатеринбурге из-за утери паспорта

Posted 16 сентября, 08:27
Published 16 сентября, 08:27
Modified 16 сентября, 08:29
Updated 16 сентября, 08:29
Никита Поляков, известный как Шайни, вынужден был отложить концерт, который должен был пройти 15 сентября.
Певец в своих социальных сетях рассказал фанатам, что потерял паспорт и не смог прилететь на самолете. Однако, без концерта екатеринбуржцы не останутся. Артист выехал из Новосибирска на автомобиле и обещал приехать и выступить сегодня, 16 сентября.
Где пройдет концерт и в какое время, артист не уточнил.
Ранее в столице Урала снова отменили концерт Доры.