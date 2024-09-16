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Posted 16 сентября, 08:27

Published 16 сентября, 08:27

Modified 16 сентября, 08:29

Updated 16 сентября, 08:29

Омский рэпер Шайни перенес концерт в Екатеринбурге из-за утери паспорта

Омский рэпер Шайни перенес концерт в Екатеринбурге из-за утери паспорта

16 сентября 2024, 08:27
Фото: 1MI
Шайни перенес концерт в Екатеринбурге на другую дату. Мероприятие отложено из-за того, что исполнитель потерял паспорт.

Никита Поляков, известный как Шайни, вынужден был отложить концерт, который должен был пройти 15 сентября.

Певец в своих социальных сетях рассказал фанатам, что потерял паспорт и не смог прилететь на самолете. Однако, без концерта екатеринбуржцы не останутся. Артист выехал из Новосибирска на автомобиле и обещал приехать и выступить сегодня, 16 сентября.

Где пройдет концерт и в какое время, артист не уточнил.

Ранее в столице Урала снова отменили концерт Доры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Концерт#Певец#Звезда#Екатеринбург
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