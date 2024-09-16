Оскверненный заказник, суд с ФСИН, избиение мальчика в Тагиле, пожар на свалке и снег

Осужденный убийца, который находится в колонии в Нижнем Тагиле, сам подал в суд на УФСИН. Он утверждает, что его кормят некачественной едой с тараканами. Также он жаловался на мышей в камерах, сильный шум, некачественное освещение и множество других вещей. Мужчина требовал от руководства колонии 1,5 млн рублей, но отсудил только 55 тысяч рублей.