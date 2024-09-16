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Posted 16 сентября, 16:53

Published 16 сентября, 16:53

Modified 16 сентября, 16:55

Updated 16 сентября, 16:55

Оскверненный заказник, суд с ФСИН, избиение мальчика в Тагиле, пожар на свалке и снег

Оскверненный заказник, суд с ФСИН, избиение мальчика в Тагиле, пожар на свалке и снег

16 сентября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле неизвестные напакостили в ландшафтном заказнике. Осужденный подал в суд на УФСИН за плохую еду и тараканов. Набирает обороты скандал с избиением мальчика в элитном тагильском лицее. На свалке в Верхней Салде полыхал пожар. В Свердловской области ждут первый снег. Итоги за 16 сентября.

В заказнике «Черноисточинский пруд» неизвестные поиздевались над природой и повредили деревья. Ущерб природному заповеднику, который находится под охраной государства, составил около 7 млн рублей. В дело вмешалась прокуратура.

В Нижнем Тагиле неизвестные испортили ландшафтный заказник
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Осужденный убийца, который находится в колонии в Нижнем Тагиле, сам подал в суд на УФСИН. Он утверждает, что его кормят некачественной едой с тараканами. Также он жаловался на мышей в камерах, сильный шум, некачественное освещение и множество других вещей. Мужчина требовал от руководства колонии 1,5 млн рублей, но отсудил только 55 тысяч рублей.

Осужденный за убийство из Тагила отсудил у ФСИН деньги за тараканов и плохую еду
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В Нижнем Тагиле произошел резонансный случай с избиением 12-летнего ребенка толпой школьников. Одноклассники набросились на мальчика в туалете лицея №39. Они давали ему пощечины и издевались. После появления видео в соцсетях делом заинтересовалась прокуратура. Также к делу подключился детский омбудсмен.

Толпа школьников в Нижнем Тагиле напала на одноклассника
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В Верхней Салде в воскресенье, 15 сентября, загорелась городская свалка — полыхал бытовой мусор. Смог и гарь распространились над городом. К тушению пожара было привлечено 13 сотрудников экстренных служб.

На городской свалке в Верхней Салде произошел пожар
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Уральские синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Свердловской области. По их прогнозам, это может произойти в субботу, 21 сентября. Правда, ляжет снежный покров не на всей территории региона, а только на севере и западе. А пока свердловчане могут наслаждаться теплом и солнышком.

Когда выпадет первый снег в Свердловской области
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