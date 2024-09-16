Оскверненный заказник, суд с ФСИН, избиение мальчика в Тагиле, пожар на свалке и снег

Posted 16 сентября, 16:53
Published 16 сентября, 16:53
Modified 16 сентября, 16:55
Updated 16 сентября, 16:55
В заказнике «Черноисточинский пруд» неизвестные поиздевались над природой и повредили деревья. Ущерб природному заповеднику, который находится под охраной государства, составил около 7 млн рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Осужденный убийца, который находится в колонии в Нижнем Тагиле, сам подал в суд на УФСИН. Он утверждает, что его кормят некачественной едой с тараканами. Также он жаловался на мышей в камерах, сильный шум, некачественное освещение и множество других вещей. Мужчина требовал от руководства колонии 1,5 млн рублей, но отсудил только 55 тысяч рублей.
В Нижнем Тагиле произошел резонансный случай с избиением 12-летнего ребенка толпой школьников. Одноклассники набросились на мальчика в туалете лицея №39. Они давали ему пощечины и издевались. После появления видео в соцсетях делом заинтересовалась прокуратура. Также к делу подключился детский омбудсмен.
В Верхней Салде в воскресенье, 15 сентября, загорелась городская свалка — полыхал бытовой мусор. Смог и гарь распространились над городом. К тушению пожара было привлечено 13 сотрудников экстренных служб.
Уральские синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Свердловской области. По их прогнозам, это может произойти в субботу, 21 сентября. Правда, ляжет снежный покров не на всей территории региона, а только на севере и западе. А пока свердловчане могут наслаждаться теплом и солнышком.