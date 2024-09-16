Осужденный за убийство из Тагила отсудил у ФСИН деньги за тараканов и плохую еду

Posted 16 сентября, 14:31
Published 16 сентября, 14:31
Modified 16 сентября, 14:33
Updated 16 сентября, 14:33
Александр Харлов был осужден на 25 лет лишения свободы за хищение в сфере социальных выплат в крупном размере с использованием своего служебного положения, разбой и убийство.
Он обратился в суд и пожаловался на ФСИН на необеспечение в колонии минимальных норм материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения, а также вещевым довольствием. В частности, на нормы питания, отсутствие вентиляции в камерах, сушильных комнат и горячей воды, тусклое освещение, переработку, завышенные цены в магазинах учреждения, производственный шум, пыль и дым.
Также нарекания возникли из-за влажности и холода, недостаточное количество раковин и унитазов, отсутствие врача-стоматолога.
Камеры переполнены, из-за чего приходилось спать на полу. Санитарные условия не соблюдались, в камерах тараканы и мыши, — выяснила редакция TagilCity.ru из судебной документации.
Изначально осужденный требовал за это 1,5 миллиона рублей и издержки за составление протокола. Суд удовлетворил его требования частично и назначил выплату за компенсацию морального вреда в сумме 55 тысяч рублей. При этом Харлов должен выплатить 35,2 тысячи рублей за проведение судебной экспертизы.
Представители ФСИН не согласились с таким решением и подали апелляцию в Свердловский областной суд.
Экспертиза нашла подтверждение доводов об обеспечении вещевым довольствием и средствами личной гигиены в неполном объеме, отсутствие деревянных полов, отсутствие приватности санузлов, отсутствие в помещениях отрядов комнат для стирки и сушки белья, комнат отдыха, — сообщили в суде.
В связи с этим апелляционная жалоба не была удовлетворена. Решение Ленинского районного суда осталось неизменным.
Ранее стало известно, что мэрия Серова должна по решению суда выплатить 900 тысяч рублей за падение мальчика с качелей. Ребенок травмировался.