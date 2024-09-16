Осужденный за убийство из Тагила отсудил у ФСИН деньги за тараканов и плохую еду

Он обратился в суд и пожаловался на ФСИН на необеспечение в колонии минимальных норм материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения, а также вещевым довольствием. В частности, на нормы питания, отсутствие вентиляции в камерах, сушильных комнат и горячей воды, тусклое освещение, переработку, завышенные цены в магазинах учреждения, производственный шум, пыль и дым.