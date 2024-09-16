tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 13:59

Published 16 сентября, 13:59

Modified 16 сентября, 14:01

Updated 16 сентября, 14:01

Отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге

Отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге

16 сентября 2024, 13:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начали включать тепло. Отопление включили в учреждениях образования и здравоохранения.

В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон, сообщил вице-мэр Владимир Гейко.

По традиции тепло дали сначала в детские дошкольные учреждения, а также в учреждения образования и здравоохранения.

Позже тепло начнет появляться и в квартирах екатеринбуржцев.

Если тепло не появится в срок, необходимо звонить в ТСЖ или УК. График подключения жилых домов уже на официальном портале столицы Урала.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о сроках запуска отопления в городе.

В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют теплую погоду со смогом
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Тепло#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное