Отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге

Posted 16 сентября, 13:59
Published 16 сентября, 13:59
Modified 16 сентября, 14:01
Updated 16 сентября, 14:01
В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон, сообщил вице-мэр Владимир Гейко.
По традиции тепло дали сначала в детские дошкольные учреждения, а также в учреждения образования и здравоохранения.
Позже тепло начнет появляться и в квартирах екатеринбуржцев.
Если тепло не появится в срок, необходимо звонить в ТСЖ или УК. График подключения жилых домов уже на официальном портале столицы Урала.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о сроках запуска отопления в городе.