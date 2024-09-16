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Posted 16 сентября, 12:55

Published 16 сентября, 12:55

Modified 16 сентября, 12:57

Updated 16 сентября, 12:57

Плодовые деревья дадут огромный урожай: поможет волшебный влагозарядный полив

Плодовые деревья дадут огромный урожай: поможет волшебный влагозарядный полив

16 сентября 2024, 12:55
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Для того чтобы растения успешно развивались, необходимо создать для них благоприятные условия. Особенно это важно, когда деревья в саду готовятся пройти испытание морозами, снегопадами и холодными ветрами.

Опытные садоводы знают, что если осенью влагозарядный полив для плодовых деревьев и кустарников выполнен правильно, то зиму они принесут без проблем. Важно при этом учитывать особенности климата, расположение вашего региона и другие нюансы. Специалисты портала «Огород» поделились мнением, какие растения нуждаются в таком уходе, и почему это важно.

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Зачем садоводы проводят влагозарядный полив

Это простой и действенный способ насытить почву влагой, которая остро необходима растениям для успешного роста. Этот метод особенно эффективен в периоды засухи, но также способен поддержать жизненные силы деревьев и кустов в зимний период.

Процедура помогает улучшить структуру почвы, сделать ее более рыхлой и пористой, увеличить запас воды в грунте, снизить стресс у растений. Также влагозарядный полив способствует более эффективному усвоению питательных веществ.

Что нужно учитывать при проведении влагозарядного полива

При использовании влагозарядного полива важно учитывать тип почвы, сезон и особенности конкретных растений. Например, если в вашем регионе зимы мягкие, а осенью часто идут дожди, дополнительный полив может быть не нужен.

Проверить необходимость осеннего полива можно следующим образом: выкопайте яму глубиной 30-50 см между деревьями и возьмите образец земли. Если из нее формируется плотный ком, полив не требуется. Если почва сухая и рассыпается в руках, деревьям необходим полив, отмечают эксперты. Дополнительно можно провести тест с бумагой: положите ком земли на белый лист. Если остается влажный след, влаги в почве достаточно. Влажный ком без следа на бумаге указывает на необходимость полива, но в меньшем объеме. Сухой ком свидетельствует о срочной потребности в поливе.

Как выполняют влагозарядный полив

Сначала нужно определить, сколько воды потребуется каждому растению. Чем старше дерево или куст, тем больше жидкости ему понадобится. Яблоням, грушам, сливам, алыче, абрикосам до 5 лет потребуется 50-100 литров воды, старше 5 лет — 100-150 литров. Вишням и черешням до 5 лет: 40-60 литров, старше 5 лет — 70-100 литров. Малине и ежевике до 5 лет — 25 литров, старше 5 лет — 40 литров. Белой и красной смородине, крыжовнику до 5 лет — 10 литров, старше 5 лет — 30 литров. Черной смородине до 5 лет — 30 литров, старше 5 лет — 80 литров. Для кустарников норма воды рассчитывается на 1 кв.м земли.

Деревьям и кустарникам необходимо много воды для правильного роста и развитияДеревьям и кустарникам необходимо много воды для правильного роста и развития
Деревьям и кустарникам необходимо много воды для правильного роста и развития. Фото: 1MI

Перед началом полива необходимо подготовить растения. Очистите приствольные круги от мусора, опавших листьев и сухих ветвей. Также стоит помнить о погодных условиях: если прогнозируют дожди, лучше отложить полив или вовсе отменить его. Не рекомендуется поливать, если ожидаются заморозки.

Как сохранить влагу в почве после полива

После полива рекомендуется замульчировать почву в приствольной зоне. Это поможет сохранить влагу и предотвратит образование корки, которая мешает доступу кислорода к корням.

В качестве мульчи прекрасно подходит органика: древесная щепа, кора, компост, листва, солома. Со временем эти материалы разлагаются и обогащают землю питательными веществами. Некоторые садоводы предпочитают неорганическое мульчирование — гравий или специальные укрывочные материалы. Грамотно проведенная процедура способствует правильному развитию деревьев. Уже в следующем сезоне вы будете с удовольствием срывать с веток сочные плоды и наслаждаться сладкими ягодами.

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