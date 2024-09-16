Плодовые деревья дадут огромный урожай: поможет волшебный влагозарядный полив

Сначала нужно определить, сколько воды потребуется каждому растению. Чем старше дерево или куст, тем больше жидкости ему понадобится. Яблоням, грушам, сливам, алыче, абрикосам до 5 лет потребуется 50-100 литров воды, старше 5 лет — 100-150 литров. Вишням и черешням до 5 лет: 40-60 литров, старше 5 лет — 70-100 литров. Малине и ежевике до 5 лет — 25 литров, старше 5 лет — 40 литров. Белой и красной смородине, крыжовнику до 5 лет — 10 литров, старше 5 лет — 30 литров. Черной смородине до 5 лет — 30 литров, старше 5 лет — 80 литров. Для кустарников норма воды рассчитывается на 1 кв.м земли.