«Почта России» доставила технические средства реабилитации 170 тысячам жителей страны

Posted 16 сентября, 17:13
Published 16 сентября, 17:13
Modified 16 сентября, 17:13
Updated 16 сентября, 17:13
Доставка ТСР осуществляется в рамках государственных гарантий, которые реализуются Министерством труда и Социальным фондом.
В частности, «Почта России» доставляет такие предметы, как одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специальное оборудование для людей с нарушениями выделительной функции, катетеры, различные опоры и крепления, а также средства для фиксации и приспособления для протезов. В ближайшее время компания планирует начать доставку и крупных ТСР, например специализированных кроватей, пишет transsibinfo.com.
Клиенты могут получить свои заказы как через курьеров компании, так и забрать их в отделениях.
В конце минувшего года был проведен тест доставки в Псковской и Калининградской областях, в результате чего «Почта России» доставила ТСР более чем двум тысячам людей. С апреля текущего года данная услуга стала доступна уже в восьмидесяти трех регионах страны.
В февральском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин акцентировал внимание на вопросах, касающихся людей с инвалидностью. Он отметил, что к 2030 году все нуждающиеся должны получать услуги по долговременному уходу.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что главная цель компании — быть надежной опорой для государства и оказывать поддержку всем категориям граждан. Многие люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с трудностями в передвижении или вообще не могут передвигаться. Благодаря ресурсам «Почты России» срок доставки ТСР для жителей различных регионов страны может быть значительно сокращен.