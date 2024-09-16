«Почта России» доставила технические средства реабилитации 170 тысячам жителей страны

В частности, «Почта России» доставляет такие предметы, как одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специальное оборудование для людей с нарушениями выделительной функции, катетеры, различные опоры и крепления, а также средства для фиксации и приспособления для протезов. В ближайшее время компания планирует начать доставку и крупных ТСР, например специализированных кроватей, пишет transsibinfo.com.