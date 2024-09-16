Под Верхней Пышмой ночью найдена 12-летняя девочка с травмой головы

Posted 16 сентября, 07:04
Published 16 сентября, 07:04
Modified 16 сентября, 07:06
Updated 16 сентября, 07:06
Девочка-подросток накануне вечером пошла проводить подругу и не вернулась.
Позже ребенка нашли у дорожки, по которой она обычно ходила. У нее обнаружена серьезная травма головы, сообщает издание Е1 со ссылкой на информацию из администрации села Мостовское.
Также изданию удалось пообщаться с бабушкой пострадавшей. Родственница сообщила, что ребенку сделали операцию. Она сейчас находится на лечении в 9-й больнице Екатеринбурга. Других подробностей родственница не сообщила.
В полиции данное происшествие пока не комментировали.
Ранее в Первоуральске мужчина напал на ребенка, чтобы отомстить обидчику сына.