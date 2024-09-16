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Posted 16 сентября, 07:04

Published 16 сентября, 07:04

Modified 16 сентября, 07:06

Updated 16 сентября, 07:06

Под Верхней Пышмой ночью найдена 12-летняя девочка с травмой головы

Под Верхней Пышмой ночью найдена 12-летняя девочка с травмой головы

16 сентября 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
Под Верхней Пышмой найдена пропавшая девочка-подросток. Она обнаружена в поле с серьезной травмой головы.

Девочка-подросток накануне вечером пошла проводить подругу и не вернулась.

Позже ребенка нашли у дорожки, по которой она обычно ходила. У нее обнаружена серьезная травма головы, сообщает издание Е1 со ссылкой на информацию из администрации села Мостовское.

Также изданию удалось пообщаться с бабушкой пострадавшей. Родственница сообщила, что ребенку сделали операцию. Она сейчас находится на лечении в 9-й больнице Екатеринбурга. Других подробностей родственница не сообщила.

В полиции данное происшествие пока не комментировали.

Ранее в Первоуральске мужчина напал на ребенка, чтобы отомстить обидчику сына.

В Екатеринбурге бабушки напали на детей на детской площадке
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Ребенок#Нападение#Операция#Екатеринбург#Инцидент
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