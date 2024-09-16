Поезд со стоячими местами пустили по маршруту «Екатеринбург — Алапаевск»

Очевидцы рассказали Е1, что в поезде, который курсирует по маршруту «Екатеринбург — Алапаевск», было всего 2 вагона вместо 4. Пассажирам пришлось стоять везде, даже в туалете, места было очень мало. Пригородным маршрутом пользуются не только молодые люди, но и пенсионеры.