Поезд со стоячими местами пустили по маршруту «Екатеринбург — Алапаевск»

Posted 16 сентября, 11:19
Published 16 сентября, 11:19
Modified 16 сентября, 11:21
Updated 16 сентября, 11:21
Очевидцы рассказали Е1, что в поезде, который курсирует по маршруту «Екатеринбург — Алапаевск», было всего 2 вагона вместо 4. Пассажирам пришлось стоять везде, даже в туалете, места было очень мало. Пригородным маршрутом пользуются не только молодые люди, но и пенсионеры.
В Свердловской пригородной компании сообщили, что такая ситуация возникла по «техническим причинам». Пассажиры считают, что вагоны перебросили на более популярные маршруты.
Напомним, что в России существует поезд-душегубка и не один. Семье из Свердловской области «повезло» попасть в один из таких составов.