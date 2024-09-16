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Posted 16 сентября, 11:19

Published 16 сентября, 11:19

Modified 16 сентября, 11:21

Updated 16 сентября, 11:21

В Свердловской области люди пожаловались на ужасные условия в пригородном поезде

Поезд со стоячими местами пустили по маршруту «Екатеринбург — Алапаевск»

16 сентября 2024, 11:19
Фото: 1MI

В Свердловской области люди пожаловались на ужасные условия в пригородном поезде

Пассажирам поезда «Екатеринбург — Алапаевск» из-за технических проблем пришлось ехать стоя три часа.

Очевидцы рассказали Е1, что в поезде, который курсирует по маршруту «Екатеринбург — Алапаевск», было всего 2 вагона вместо 4. Пассажирам пришлось стоять везде, даже в туалете, места было очень мало. Пригородным маршрутом пользуются не только молодые люди, но и пенсионеры.

В Свердловской пригородной компании сообщили, что такая ситуация возникла по «техническим причинам». Пассажиры считают, что вагоны перебросили на более популярные маршруты.

Напомним, что в России существует поезд-душегубка и не один. Семье из Свердловской области «повезло» попасть в один из таких составов.

Поезда задерживались в Екатеринбурге из-за технических неполадок
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#РЖД#Поезд#Железная дорога#Пригородный поезд#Свердловская железная дорога#Условия#Екатеринбург
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