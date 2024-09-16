Полицейские рассказали пассажирам метро в Екатеринбурге о мошенниках

Posted 16 сентября, 04:02
Published 16 сентября, 04:02
Modified 16 сентября, 04:04
Updated 16 сентября, 04:04
Профилактическое мероприятие было решено провести в связи с тем, что увеличиваются случаи мошенничества через интернет.
Так, на минувшей неделе горожане обратились с заявлениями о хищении денег. Общая сумма ущерба — более 23 миллионов, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, житель населенного пункта под Нижним Тагилом перевел злоумышленникам около 800 тысяч рублей. Ему сообщили, что на него оформили кредит неизвестные и его надо аннулировать.