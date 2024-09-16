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Posted 16 сентября, 04:02

Published 16 сентября, 04:02

Modified 16 сентября, 04:04

Updated 16 сентября, 04:04

Полицейские рассказали пассажирам метро в Екатеринбурге о мошенниках

Полицейские рассказали пассажирам метро в Екатеринбурге о мошенниках

16 сентября 2024, 04:02
Фото: Полиция Екатеринбурга
Сотрудники полиции в Екатеринбурге провели рейды в метро, где рассказывали горожанам о мошенниках в интернете. Рейды прошли 14 и 15 сентября 2024 года.

Профилактическое мероприятие было решено провести в связи с тем, что увеличиваются случаи мошенничества через интернет.

Так, на минувшей неделе горожане обратились с заявлениями о хищении денег. Общая сумма ущерба — более 23 миллионов, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, житель населенного пункта под Нижним Тагилом перевел злоумышленникам около 800 тысяч рублей. Ему сообщили, что на него оформили кредит неизвестные и его надо аннулировать.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Метро#Профилактика#Мошенники#Профилактическое мероприятие#Екатеринбург#Горожане
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