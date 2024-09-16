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Posted 16 сентября, 14:28

Published 16 сентября, 14:28

Modified 16 сентября, 14:30

Updated 16 сентября, 14:30

В Верхней Пышме проверяют 15-летнего друга девочки, которой пробили голову

Пробили голову: в Верхней Пышме допрашивают подростка по делу о нападении на девочку

16 сентября 2024, 14:28
Фото: 1MI

В Верхней Пышме проверяют 15-летнего друга девочки, которой пробили голову

В Верхней Пышме девочку-подростка обнаружили с пробитой головой на улице. Полиция увезла на допрос друга пострадавшей, 15-летнего мальчика.

Накануне, 15 сентября, дети вместе провожали на автобус общую приятельницу. Затем парень вернулся домой, а его спутницу чуть позже обнаружили в полуживом состоянии с пробитой головой. На другой день 15-летнего подростка в сопровождении отца увезли на допрос, пишет «КП — Екатеринбург».

Известно, что их путь пролегал через поле со скошенной травой, пострадавшая лежала около тропинки. Как пояснила мать мальчика, он вернулся домой один, так как девочка решила зайти в магазин, чтобы купить чипсы и лимонад — и там ее видели. Сейчас, по словам женщины, у ее сына снимают отпечатки с некого камня. который и мог послужить орудием нападения.

В Нижнем Тагиле подростки толпой издевались над сверстником.

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