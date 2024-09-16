Пробили голову: в Верхней Пышме допрашивают подростка по делу о нападении на девочку

Posted 16 сентября, 14:28
Published 16 сентября, 14:28
Modified 16 сентября, 14:30
Updated 16 сентября, 14:30
Накануне, 15 сентября, дети вместе провожали на автобус общую приятельницу. Затем парень вернулся домой, а его спутницу чуть позже обнаружили в полуживом состоянии с пробитой головой. На другой день 15-летнего подростка в сопровождении отца увезли на допрос, пишет «КП — Екатеринбург».
Известно, что их путь пролегал через поле со скошенной травой, пострадавшая лежала около тропинки. Как пояснила мать мальчика, он вернулся домой один, так как девочка решила зайти в магазин, чтобы купить чипсы и лимонад — и там ее видели. Сейчас, по словам женщины, у ее сына снимают отпечатки с некого камня. который и мог послужить орудием нападения.
В Нижнем Тагиле подростки толпой издевались над сверстником.