Пробили голову: в Верхней Пышме допрашивают подростка по делу о нападении на девочку

Известно, что их путь пролегал через поле со скошенной травой, пострадавшая лежала около тропинки. Как пояснила мать мальчика, он вернулся домой один, так как девочка решила зайти в магазин, чтобы купить чипсы и лимонад — и там ее видели. Сейчас, по словам женщины, у ее сына снимают отпечатки с некого камня. который и мог послужить орудием нападения.