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Posted 16 сентября, 06:57

Published 16 сентября, 06:57

Modified 16 сентября, 08:03

Updated 16 сентября, 08:03

Прокуратура начала проверку после нападения подростков на сверстника в Нижнем Тагиле

Прокуратура начала проверку после нападения подростков на сверстника в Нижнем Тагиле

16 сентября 2024, 06:57
Фото: 1MI
Районная прокуратура в Нижнем Тагиле организовала проверку после информации о нападении трех школьников на ученика восьмого класса в лицее №39.

По итогам экспертизы будет установлена тяжесть вреда, причиненного пострадавшему школьнику, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, во время проверки будет оценена работа органов и учреждений профилактики по предотвращению правонарушений совершеннолетних. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

В нижнетагильской полиции организовали проверку, во время которой были установлены участники конфликта.

13-летний потерпевший ученик 8 класса и трое его обидчиков, 9-классники 14-15 лет, все они опрошены. В настоящее время инспекторы ПДН продолжают работу с учащимися, выясняя истинную причину конфликта, так как подростки высказывают различные версии. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Помимо этого в образовательном учреждении будет проведена дополнительная профилактическая работа, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, избиение произошло в здании учебного учреждения. Родственники потерпевшего мальчика узнали об этом от сотрудников ПДН. Обстоятельства нападения в данный момент неизвестны.

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