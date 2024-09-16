Прокуратура начала проверку после нападения подростков на сверстника в Нижнем Тагиле

Posted 16 сентября, 06:57
Published 16 сентября, 06:57
Modified 16 сентября, 08:03
Updated 16 сентября, 08:03
По итогам экспертизы будет установлена тяжесть вреда, причиненного пострадавшему школьнику, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, во время проверки будет оценена работа органов и учреждений профилактики по предотвращению правонарушений совершеннолетних. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
В нижнетагильской полиции организовали проверку, во время которой были установлены участники конфликта.
13-летний потерпевший ученик 8 класса и трое его обидчиков, 9-классники 14-15 лет, все они опрошены. В настоящее время инспекторы ПДН продолжают работу с учащимися, выясняя истинную причину конфликта, так как подростки высказывают различные версии. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Помимо этого в образовательном учреждении будет проведена дополнительная профилактическая работа, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, избиение произошло в здании учебного учреждения. Родственники потерпевшего мальчика узнали об этом от сотрудников ПДН. Обстоятельства нападения в данный момент неизвестны.