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Posted 16 сентября, 05:44

Published 16 сентября, 05:44

Modified 16 сентября, 05:46

Updated 16 сентября, 05:46

Рыбаки в Екатеринбурге обнаружили в реке тело

Рыбаки в Екатеринбурге обнаружили в реке тело

16 сентября 2024, 05:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге рыбаки обнаружили труп в реке Исеть в районе ВИЗа.

По словам одного из рыбаков, он прошелся по берегу перед тем, как начать рыбачить, и заметил, что в водоеме что-то плавает. Горожане, присмотревшись, поняли, это человеческое тело, и вызвали экстренные службы, пишет Ура.ру.

Сотрудники СК начали проводить проверку. Признаков насильственной смерти на теле нет, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Напомним, 13 и 14 сентября 2024 года в Екатеринбурге были обнаружены человеческие скелеты с признаками криминала.

В Екатеринбурге на улице Бажова лежало закрытое тканью тело
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