Рыбаки в Екатеринбурге обнаружили в реке тело

Posted 16 сентября, 05:44
Published 16 сентября, 05:44
Modified 16 сентября, 05:46
Updated 16 сентября, 05:46
По словам одного из рыбаков, он прошелся по берегу перед тем, как начать рыбачить, и заметил, что в водоеме что-то плавает. Горожане, присмотревшись, поняли, это человеческое тело, и вызвали экстренные службы, пишет Ура.ру.
Сотрудники СК начали проводить проверку. Признаков насильственной смерти на теле нет, рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Напомним, 13 и 14 сентября 2024 года в Екатеринбурге были обнаружены человеческие скелеты с признаками криминала.