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Posted 16 сентября, 11:41

Published 16 сентября, 11:41

Modified 16 сентября, 11:43

Updated 16 сентября, 11:43

Свердловский омбудсмен взял под контроль дело об избиении школьника в Нижнем Тагиле

Свердловский омбудсмен взял под контроль дело об избиении школьника в Нижнем Тагиле

16 сентября 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Свердловский омбудсмен по правам детей Игорь Мороков взял под свой контроль дело об избиении школьника в лицее №39 Нижнего Тагила.

Омбудсмен заявил, что будет контролировать расследование этого дела. Он добавил, что проверка уже идет и главное — устранить конфликт с минимальными потерями для школьников, пишет URA.RU.

Напомним, что об инциденте стало известно 16 сентября. Несколько 9-классников избивали 8-классника и снимали все это на видео, которое разлетелось по всем СМИ. Делом заинтересовался не только омбудсмен, но и прокуратура с полицией.

3 августа толпа школьников избила подростка в Екатеринбурге в районе Эльмаша. Делом тогда заинтересовался следственный комитет.

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