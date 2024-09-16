Свердловский омбудсмен взял под контроль дело об избиении школьника в Нижнем Тагиле

Posted 16 сентября, 11:41
Published 16 сентября, 11:41
Modified 16 сентября, 11:43
Updated 16 сентября, 11:43
Омбудсмен заявил, что будет контролировать расследование этого дела. Он добавил, что проверка уже идет и главное — устранить конфликт с минимальными потерями для школьников, пишет URA.RU.
Напомним, что об инциденте стало известно 16 сентября. Несколько 9-классников избивали 8-классника и снимали все это на видео, которое разлетелось по всем СМИ. Делом заинтересовался не только омбудсмен, но и прокуратура с полицией.
3 августа толпа школьников избила подростка в Екатеринбурге в районе Эльмаша. Делом тогда заинтересовался следственный комитет.