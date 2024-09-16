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Posted 16 сентября, 09:15

Published 16 сентября, 09:15

Modified 16 сентября, 09:17

Updated 16 сентября, 09:17

Свердловской области за неделю родились пять пар близнецов и одна тройня

Свердловской области за неделю родились пять пар близнецов и одна тройня

16 сентября 2024, 09:15
Фото: 1MI
Свердловской области за неделю родились 5 пар близнецов и одна тройня. Всего за этот период на свет появились почти 700 детей.

На прошлой неделе в Свердловской области родилось много детей.

Так, за одну неделю в регионе родились 672 ребенка, из которых 330 мужского пола, а 342 женского. Среди этих детей есть 5 пар близнецов и у одной женщины родилась тройня.

Почти 500 детей родились у женщин младше 35 лет и 172 малыша у женщин старше этого возраста.

Две женщины родили по восьмому ребенку и еще две по седьмому, сообщает областной Минздрав.

Ранее свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка.

Четыре пары близнецов родились в Свердловской области за неделю
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#Екатерина Смирнова#Общество#Новорожденные#Екатеринбург#Многодетные#Близнецы
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