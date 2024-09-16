Свердловской области за неделю родились пять пар близнецов и одна тройня

Posted 16 сентября, 09:15
Published 16 сентября, 09:15
Modified 16 сентября, 09:17
Updated 16 сентября, 09:17
На прошлой неделе в Свердловской области родилось много детей.
Так, за одну неделю в регионе родились 672 ребенка, из которых 330 мужского пола, а 342 женского. Среди этих детей есть 5 пар близнецов и у одной женщины родилась тройня.
Почти 500 детей родились у женщин младше 35 лет и 172 малыша у женщин старше этого возраста.
Две женщины родили по восьмому ребенку и еще две по седьмому, сообщает областной Минздрав.
Ранее свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка.