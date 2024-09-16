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Posted 16 сентября, 06:52

Published 16 сентября, 06:52

Modified 16 сентября, 06:54

Updated 16 сентября, 06:54

Священник из Екатеринбурга назвал суррогатное материнство «худшим видом проституции»

Священник из Екатеринбурга назвал суррогатное материнство «худшим видом проституции»

16 сентября 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
Старший священник Храма на Крови Максим Меняйло из Екатеринбурга назвал суррогатное материнство «худшим видом проституции».

Такие слова священнослужитель произнес в интервью «4-му каналу». Меняйло уверен, что от такого способа получения денег женщин нужно как можно скорее уберечь. Он также отметил, что женщин на рождение ребенка для других толкает низкий доход, отсутствие мужа и западная пропаганда.

А женщинам, которые не могут родить самостоятельно, священник посоветовал только одно — смирение. Он считает, что дети не приносят той радости и того счастья, о котором все говорят. О том, грех ли усыновлять детей семьям, которые не могут их иметь, священник не рассказывал.

Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский высказывался по поводу количества мигрантов в Свердловской области.

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#Вадим Бредников#Общество#Дети#Свердловская область#Рождаемость#Церковь#Священник#Материнство#Проституция#Екатеринбург
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