Священник из Екатеринбурга назвал суррогатное материнство «худшим видом проституции»

А женщинам, которые не могут родить самостоятельно, священник посоветовал только одно — смирение. Он считает, что дети не приносят той радости и того счастья, о котором все говорят. О том, грех ли усыновлять детей семьям, которые не могут их иметь, священник не рассказывал.