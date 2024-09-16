Священник из Екатеринбурга назвал суррогатное материнство «худшим видом проституции»

Posted 16 сентября, 06:52
Published 16 сентября, 06:52
Modified 16 сентября, 06:54
Updated 16 сентября, 06:54
Такие слова священнослужитель произнес в интервью «4-му каналу». Меняйло уверен, что от такого способа получения денег женщин нужно как можно скорее уберечь. Он также отметил, что женщин на рождение ребенка для других толкает низкий доход, отсутствие мужа и западная пропаганда.
А женщинам, которые не могут родить самостоятельно, священник посоветовал только одно — смирение. Он считает, что дети не приносят той радости и того счастья, о котором все говорят. О том, грех ли усыновлять детей семьям, которые не могут их иметь, священник не рассказывал.
Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский высказывался по поводу количества мигрантов в Свердловской области.