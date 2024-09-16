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Posted 16 сентября, 09:05

Published 16 сентября, 09:05

Modified 16 сентября, 09:07

Updated 16 сентября, 09:07

Только 5% жителей РФ смогут приобрести автомобиль к 2030 году

Только 5% жителей РФ смогут приобрести автомобиль к 2030 году

16 сентября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Новая шкала коэффициентов утильсбора в РФ вступит в силу с начала октября 2024 года. После этого ставка будет расти ежегодно на 10-20 процентов вплоть до 2030 года.

Индексация будет использоваться для производителей техники и импортеров, однако она не будет касаться физлиц, которые ввозят машины объемом не более трех литров для личного пользования.

Ставка утильсбора сначала станет выше на 70-85 процентов. Потом она начнет увеличиваться на 10-20 процентов. При этом для легковых машин, которые были ввезены на территорию страны до 1 октября 2024 года, будут использоваться прежние коэффициенты, пишут «Новые известия».

По данным специалиста Ассоциации РОАД Игоря Чикина, личный транспорт осенью подорожает в среднем на 15 процентов, а после Нового года станет дороже на аналогичный показатель.

В связи с этим, по мнению аналитиков, к 2030 году только у пяти процентов жителей РФ будет возможность приобрести машину. По словам вице-президента автомобильного союза Антона Шапарина, после данных нововведений китайские машины начнут дорожать минимум на 300 тысяч рублей.

При этом в выгоде останутся автомобили отечественного производства. У них будет возможность увеличивать стоимость, не повышая качество продукции. Продажи начнут сокращаться, так как у жителей страны не будет лишних денег, чтобы покупать и содержать автомобиль.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге подержанные автомобили подорожали почти на 18 процентов.

Цены на автомобили в РФ вырастут из-за индексации утильсбора
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