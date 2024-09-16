Только 5% жителей РФ смогут приобрести автомобиль к 2030 году

Posted 16 сентября, 09:05
Published 16 сентября, 09:05
Modified 16 сентября, 09:07
Updated 16 сентября, 09:07
Индексация будет использоваться для производителей техники и импортеров, однако она не будет касаться физлиц, которые ввозят машины объемом не более трех литров для личного пользования.
Ставка утильсбора сначала станет выше на 70-85 процентов. Потом она начнет увеличиваться на 10-20 процентов. При этом для легковых машин, которые были ввезены на территорию страны до 1 октября 2024 года, будут использоваться прежние коэффициенты, пишут «Новые известия».
По данным специалиста Ассоциации РОАД Игоря Чикина, личный транспорт осенью подорожает в среднем на 15 процентов, а после Нового года станет дороже на аналогичный показатель.
В связи с этим, по мнению аналитиков, к 2030 году только у пяти процентов жителей РФ будет возможность приобрести машину. По словам вице-президента автомобильного союза Антона Шапарина, после данных нововведений китайские машины начнут дорожать минимум на 300 тысяч рублей.
При этом в выгоде останутся автомобили отечественного производства. У них будет возможность увеличивать стоимость, не повышая качество продукции. Продажи начнут сокращаться, так как у жителей страны не будет лишних денег, чтобы покупать и содержать автомобиль.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге подержанные автомобили подорожали почти на 18 процентов.