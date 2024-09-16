Только 5% жителей РФ смогут приобрести автомобиль к 2030 году

Ставка утильсбора сначала станет выше на 70-85 процентов. Потом она начнет увеличиваться на 10-20 процентов. При этом для легковых машин, которые были ввезены на территорию страны до 1 октября 2024 года, будут использоваться прежние коэффициенты, пишут «Новые известия».