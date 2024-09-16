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Posted 16 сентября, 05:15

Published 16 сентября, 05:15

Modified 16 сентября, 05:17

Updated 16 сентября, 05:17

Толпа школьников в Нижнем Тагиле напала на одноклассника

Толпа школьников в Нижнем Тагиле напала на одноклассника

16 сентября 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле компания учеников лицея №39 избила одноклассника.

Дети загнали ребенка в угол и били его по лицу. Мальчик пытался закрывать лицо руками, однако нападавшие продолжали его бить, рассказали в Telegram-канале Readovka.

Семья пострадавшего школьника узнала о происшествии от инспекторов ПДН. Его мама должна прийти в данное учреждение, чтобы уточнить обстоятельства ЧП и дальнейшие поступки.

Напомним, 8 сентября 2024 года в Екатеринбурге подростки напали около подъезда на репетитора и избили его, а также попытались ограбить. В правоохранительные органы пострадавший обращаться не стал.

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