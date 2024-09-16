Толпа школьников в Нижнем Тагиле напала на одноклассника

Posted 16 сентября, 05:15
Published 16 сентября, 05:15
Modified 16 сентября, 05:17
Updated 16 сентября, 05:17
Дети загнали ребенка в угол и били его по лицу. Мальчик пытался закрывать лицо руками, однако нападавшие продолжали его бить, рассказали в Telegram-канале Readovka.
Семья пострадавшего школьника узнала о происшествии от инспекторов ПДН. Его мама должна прийти в данное учреждение, чтобы уточнить обстоятельства ЧП и дальнейшие поступки.
Напомним, 8 сентября 2024 года в Екатеринбурге подростки напали около подъезда на репетитора и избили его, а также попытались ограбить. В правоохранительные органы пострадавший обращаться не стал.