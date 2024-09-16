tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 09:27

Published 16 сентября, 09:27

Modified 16 сентября, 09:29

Updated 16 сентября, 09:29

В Екатеринбурге подростки опять ограбили «ЖизньМарт»

В Екатеринбурге подростки опять ограбили «ЖизньМарт»

16 сентября 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге подростки опять ограбили «Жизньмарт». На этот раз нападению подвергся магазин на улице Шаумяна.

Об этом инциденте сообщает telegram-канал «Ural Mash». Судя по видео, молодые люди тщательно подготовились к совершению преступления. Маски, перчатки и даже монтировка, которая, однако, в ход не пошла — мимо ходили прохожие.

Выломав дверь, грабители нашли сейф и вынесли его целиком. Ущерб магазина составил: сломанная дверь, украденный сейф и 30 тысяч рублей, которые в нем лежали.

Напомним, что «Жизньмарт» уже подвергался нападению со стороны грабителей. Так, 6 сентября стало известно о нескольких инцидентах. Почему именно магазины этой сети — остается загадкой.

26 июля стало известно и о других дерзких ограблениях со стороны подростков. В тот раз целью стали вейп-шопы.

В Екатеринбурге поймали серийного вора: преступник совершил 14 дерзких краж
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге рабочий сорвался с строительной люлькиВ Екатеринбурге очевидцы рассказали о хлопке на ВИЗе«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Магазин#Ограбление#Грабеж#Грабители#Грабитель#Екатеринбург#Инцидент#Жизньмарт
Подпишитесь
Популярное