В Екатеринбурге подростки опять ограбили «ЖизньМарт»

Posted 16 сентября, 09:27
Published 16 сентября, 09:27
Modified 16 сентября, 09:29
Updated 16 сентября, 09:29
Об этом инциденте сообщает telegram-канал «Ural Mash». Судя по видео, молодые люди тщательно подготовились к совершению преступления. Маски, перчатки и даже монтировка, которая, однако, в ход не пошла — мимо ходили прохожие.
Выломав дверь, грабители нашли сейф и вынесли его целиком. Ущерб магазина составил: сломанная дверь, украденный сейф и 30 тысяч рублей, которые в нем лежали.
Напомним, что «Жизньмарт» уже подвергался нападению со стороны грабителей. Так, 6 сентября стало известно о нескольких инцидентах. Почему именно магазины этой сети — остается загадкой.
26 июля стало известно и о других дерзких ограблениях со стороны подростков. В тот раз целью стали вейп-шопы.