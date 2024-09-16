В Екатеринбурге сдают сказочный дом Хоббита

Posted 16 сентября, 07:44
Published 16 сентября, 07:44
Modified 16 сентября, 07:46
Updated 16 сентября, 07:46
Гостевой дом оформлен в стиле саги о Хоббитах. В доме есть круглое спальное ложе с балдахином. Под потолком парит кольцо всевластия. А множество деталей ручной работы обещают погрузить гостей в жизнь обитателей Шира.
Во дворе можно искупаться в «магической чаше». Чан с подсветкой назвали «Зеркалом Галадриэль». Такое необычное предложение разместили на популярном сайте объявлений.
Ранее в Екатеринбурге продали книгу 16 века за 8 млн рублей.