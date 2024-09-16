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Posted 16 сентября, 07:44

Published 16 сентября, 07:44

Modified 16 сентября, 07:46

Updated 16 сентября, 07:46

В Екатеринбурге сдают сказочный дом Хоббита

В Екатеринбурге сдают сказочный дом Хоббита

16 сентября 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сдают сказочный дом Хоббита. Сказочное жилище стоит 6000 рублей за сутки.

Гостевой дом оформлен в стиле саги о Хоббитах. В доме есть круглое спальное ложе с балдахином. Под потолком парит кольцо всевластия. А множество деталей ручной работы обещают погрузить гостей в жизнь обитателей Шира.

Во дворе можно искупаться в «магической чаше». Чан с подсветкой назвали «Зеркалом Галадриэль». Такое необычное предложение разместили на популярном сайте объявлений.

Ранее в Екатеринбурге продали книгу 16 века за 8 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Аренда#Сказка#Дом#Екатеринбург
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