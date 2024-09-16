В Нижнем Тагиле неизвестные испортили ландшафтный заказник

Posted 16 сентября, 13:27
Published 16 сентября, 13:27
Modified 16 сентября, 13:29
Updated 16 сентября, 13:29
В июне 2024 года неизвестные испортили около 750 квадратных метров земли и повредили деревья в заказнике областного значения «Черноисточинский пруд», сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Природоохранная прокуратура выяснила, что ущерб нанесенный заповеднику составил 7 млн рублей. Теперь виновных может ждать штраф и исправительные работы на срок до двух лет.
Прокуратура будет контролировать ход расследования.
Напомним, в Екатеринбурге природоохранная прокуратура нашла незаконную свалку медицинских отходов.