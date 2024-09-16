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Posted 16 сентября, 13:27

Published 16 сентября, 13:27

Modified 16 сентября, 13:29

Updated 16 сентября, 13:29

В Нижнем Тагиле неизвестные испортили ландшафтный заказник

В Нижнем Тагиле неизвестные испортили ландшафтный заказник

16 сентября 2024, 13:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неизвестные испортили природную зону, находящуюся под охраной закона, «Черноисточинский пруд». Прокуратура оценила ущерб в 7 млн рублей.

В июне 2024 года неизвестные испортили около 750 квадратных метров земли и повредили деревья в заказнике областного значения «Черноисточинский пруд», сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Природоохранная прокуратура выяснила, что ущерб нанесенный заповеднику составил 7 млн рублей. Теперь виновных может ждать штраф и исправительные работы на срок до двух лет.

Прокуратура будет контролировать ход расследования.

Напомним, в Екатеринбурге природоохранная прокуратура нашла незаконную свалку медицинских отходов.

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