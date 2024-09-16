В Нижнем Тагиле проводят бесплатные экскурсии в Пожарно-техническом музее

Posted 16 сентября, 11:47
Published 16 сентября, 11:47
Modified 16 сентября, 11:49
Updated 16 сентября, 11:49
Музей 9-го пожарно-спасательного отряда Главного управления регионального МЧС России приглашает жителей и гостей города на экскурсии. Они проходят на улице Октябрьской революции, 27б абсолютно бесплатно.
Мероприятие организовано с целью проинформировать граждан о мерах противопожарной безопасности в осенне-зимний период, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
Экскурсии проводятся по предварительной записи.
Ранее в Нижнем Тагиле усилили профилактику лесных пожаров.