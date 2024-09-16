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Posted 16 сентября, 11:47

Published 16 сентября, 11:47

Modified 16 сентября, 11:49

Updated 16 сентября, 11:49

В Нижнем Тагиле проводят бесплатные экскурсии в Пожарно-техническом музее

В Нижнем Тагиле проводят бесплатные экскурсии в Пожарно-техническом музее

16 сентября 2024, 11:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле бесплатные экскурсии проводят в Пожарно-техническом музее на улице Октябрьской революции.

Музей 9-го пожарно-спасательного отряда Главного управления регионального МЧС России приглашает жителей и гостей города на экскурсии. Они проходят на улице Октябрьской революции, 27б абсолютно бесплатно.

Мероприятие организовано с целью проинформировать граждан о мерах противопожарной безопасности в осенне-зимний период, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Экскурсии проводятся по предварительной записи.

Ранее в Нижнем Тагиле усилили профилактику лесных пожаров.

Самый низкий рекорд по количеству лесных пожаров зафиксирован в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Музей#Профилактика#Профилактическое мероприятие#Пожарный#Екатеринбург
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