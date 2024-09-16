В Нижнем Тагиле сработают сирены оповещения

Posted 16 сентября, 05:44
Published 16 сентября, 05:44
Modified 16 сентября, 05:46
Updated 16 сентября, 05:46
Начиная с 16 сентября и до конца месяца в городе будут выполняться запланированные работы с периодическим включением электросирен. Они будут работать несколько минут.
Во время работы системы оповещения тагильчанам можно оставаться на местах и не прерывать свою работу или учебу. Об этом сообщает МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил».
Ранее жители Екатеринбурга испугались воя сирен и звуков выстрелов.