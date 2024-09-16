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Posted 16 сентября, 05:44

Published 16 сентября, 05:44

Modified 16 сентября, 05:46

Updated 16 сентября, 05:46

В Нижнем Тагиле сработают сирены оповещения

В Нижнем Тагиле сработают сирены оповещения

16 сентября 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле проверят городскую систему оповещения. Жителей просят сохранять спокойствие.

Начиная с 16 сентября и до конца месяца в городе будут выполняться запланированные работы с периодическим включением электросирен. Они будут работать несколько минут.

Во время работы системы оповещения тагильчанам можно оставаться на местах и не прерывать свою работу или учебу. Об этом сообщает МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил».

Ранее жители Екатеринбурга испугались воя сирен и звуков выстрелов.

Жители Екатеринбурга услышали сигнал сирены
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Безопасность#Меры безопасности#Сирены#Екатеринбург
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