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Posted 16 сентября, 12:47

Published 16 сентября, 12:47

Modified 16 сентября, 12:49

Updated 16 сентября, 12:49

В Нижнем Тагиле завершают работы по восстановлению мемориального комплекса

В Нижнем Тагиле завершают работы по восстановлению мемориального комплекса

16 сентября 2024, 12:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле завершают благоустройство мемориального комплекса на площади Славы.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что рабочие должны успеть закончить основные работы к наступлению холодов.

Градоначальник также отметил, что самый сложный этап работ завершен.

Данный мемориал не единственный, который реставрируют. Другие обьекты связанные с Великой отечественной войны отреставрируют к юбилею, который будет в следующем году.

Напомним, что в Нижнем Тагиле завершают благоустройство площади перед Машиностроительным техникумом.

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