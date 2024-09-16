В Нижнем Тагиле завершают работы по восстановлению мемориального комплекса

Posted 16 сентября, 12:47
Published 16 сентября, 12:47
Modified 16 сентября, 12:49
Updated 16 сентября, 12:49
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что рабочие должны успеть закончить основные работы к наступлению холодов.
Градоначальник также отметил, что самый сложный этап работ завершен.
Данный мемориал не единственный, который реставрируют. Другие обьекты связанные с Великой отечественной войны отреставрируют к юбилею, который будет в следующем году.
Напомним, что в Нижнем Тагиле завершают благоустройство площади перед Машиностроительным техникумом.