В Салехарде погода за неделю установила три температурных рекорда

Posted 16 сентября, 10:15
Published 16 сентября, 10:15
Modified 16 сентября, 10:16
Updated 16 сентября, 10:16
«В первой половине недели на западе региона, в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах, ночью ожидается от +5 до +10, днем воздух может прогреться от +18 до +23 градусов. На остальной части территории автономного округа днем ожидается от +13 до +18», — отметила Чулева.
В конце недели ночью температура постепенно опустится до +1…-4, а днем будет от +5 до +10, местами ожидается 0. Кратковременные дожди прогнозируются в большинство дней.
На прошлой неделе в городе трижды был побит температурный рекорд дня: 11 сентября термометры зафиксировали +21,2. На следующий день, 12 сентября, воздух прогрелся до +22, предыдущий максимум +19,7 был в прошлом году. А в пятницу, 13 сентября, термометры показали +21,9, предыдущий максимум также был в предыдущем году, тогда воздух прогрелся до +18 градусов.
УралПолитRu со ссылкой на «СеверПресс» отмечает, что осенняя погода в округе полностью установится с третьей декады сентября. Ночью температура будет варьироваться от +5 и +10 градусов до 0 и +5, а днем — от +3 до +8.