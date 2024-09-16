В Салехарде погода за неделю установила три температурных рекорда

На прошлой неделе в городе трижды был побит температурный рекорд дня: 11 сентября термометры зафиксировали +21,2. На следующий день, 12 сентября, воздух прогрелся до +22, предыдущий максимум +19,7 был в прошлом году. А в пятницу, 13 сентября, термометры показали +21,9, предыдущий максимум также был в предыдущем году, тогда воздух прогрелся до +18 градусов.