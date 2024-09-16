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Posted 16 сентября, 08:31

Published 16 сентября, 08:31

Modified 16 сентября, 08:33

Updated 16 сентября, 08:33

В Свердловской области появится новый министр образования

В Свердловской области появится новый министр образования

16 сентября 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney
Юрий Биктуганов работал министром образования Свердловской области до 16 сентября. Сейчас его переводят на новую должность, а значит место министра вакантно.

Юрий Биктуганов уходит с поста министра на должность ректора УГПУ, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Биктуганов занимал пост министра 13 лет. Он прошел долгий и тернистый путь от руководителя сельской школы до министра образования. Экс-министр имеет в своей копилке множественные государственные награды.

А его особым достижением считается создание «Золотого сечения» — уральского аналога «Сириуса».

Напомним, что в августе 2024 в Свердловской области назначили нового министра строительства.

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