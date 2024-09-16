В Свердловской области появится новый министр образования

Posted 16 сентября, 08:31
Published 16 сентября, 08:31
Modified 16 сентября, 08:33
Updated 16 сентября, 08:33
Юрий Биктуганов уходит с поста министра на должность ректора УГПУ, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Биктуганов занимал пост министра 13 лет. Он прошел долгий и тернистый путь от руководителя сельской школы до министра образования. Экс-министр имеет в своей копилке множественные государственные награды.
А его особым достижением считается создание «Золотого сечения» — уральского аналога «Сириуса».
Напомним, что в августе 2024 в Свердловской области назначили нового министра строительства.