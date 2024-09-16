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Posted 16 сентября, 11:35

Published 16 сентября, 11:35

Modified 16 сентября, 11:37

Updated 16 сентября, 11:37

Власти Серова заплатят 900 тысяч за падение мальчика с качелей

Власти Серова заплатят 900 тысяч за падение мальчика с качелей

16 сентября 2024, 11:35
Фото: 1MI
В Серове 11-летний мальчик упал с качелей и травмировался. Семья отсудила у городских чиновников почти миллион рублей. Инцидент произошел в марте 2022 года.

Мальчик стоял на качели и раскачивался. Его нога «поехала» и оказалась между качелью и настом из снега. В результате ребенок серьезно травмировался. Мама пострадавшего написала в суд иск на УК, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Женщина требовала взыскать с учреждения миллион рублей. Суд привлек к ответу «Комитет по управлению муниципальным имуществом». С «КУМИ» взыскали 900 тысяч. Организация обжаловала судебное решение в облсуде, однако оно не изменилось.

Напомним, в Свердловской области РЖД выплатил 80 тысяч местному жителю, который попал под поезд.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Травма#Суд#Пострадавший#ЧП#Качели#Екатеринбург#Инцидент
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