Власти Серова заплатят 900 тысяч за падение мальчика с качелей

Posted 16 сентября, 11:35
Published 16 сентября, 11:35
Modified 16 сентября, 11:37
Updated 16 сентября, 11:37
Мальчик стоял на качели и раскачивался. Его нога «поехала» и оказалась между качелью и настом из снега. В результате ребенок серьезно травмировался. Мама пострадавшего написала в суд иск на УК, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Женщина требовала взыскать с учреждения миллион рублей. Суд привлек к ответу «Комитет по управлению муниципальным имуществом». С «КУМИ» взыскали 900 тысяч. Организация обжаловала судебное решение в облсуде, однако оно не изменилось.
Напомним, в Свердловской области РЖД выплатил 80 тысяч местному жителю, который попал под поезд.