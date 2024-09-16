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Posted 16 сентября, 11:15

Published 16 сентября, 11:15

Modified 16 сентября, 11:17

Updated 16 сентября, 11:17

Эксперт Жукова рассказала, как можно легко отстирать шариковую ручку с одежды

Вместо тетради писал на рубашке: с этими лайфхаками чернила отстираете в два счета

16 сентября 2024, 11:15
Фото: tagilcity.ru

Эксперт Жукова рассказала, как можно легко отстирать шариковую ручку с одежды

Сюжет
Дом и сад
Если ваш ребенок регулярно приходит из школы в рубашке со следами от чернил, то отчаиваться и бежать в магазин детской одежды не стоит. На самом деле, следы от шариковой ручки отстирываются легко, но важно действовать грамотно.

Где только не пишут озорники-школьники: и на партах, и на стенах, а порой — и на рубашке одноклассника. Следы от чернил относятся к сложным загрязнениям, однако справиться с проблемой не так трудно, как кажется. Первое правило: свежие следы отстирываются легче. Правило второе: грамотно подходите к выбору средств. Эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова точно знает, как и чем отстирывать последствия «школьного творчества».

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По словам эксперта, есть разные способы. Например, лекарственный препарат «Димексид» отлично справляется с проблемой, однако его нужно очень осторожно применять на белых тканях, так как он может оставить желтые разводы. Да и в целом всегда необходимо проводить тест на незаметном участке. Прежде чем использовать любое средство для удаления пятен, убедитесь, что оно не повредит ткань. А вот средство «Сиф универсальный» можно без опасения использовать даже на парадно-выходных рубашках.

Распределяю «Сиф» по чернилам, даю проконтактировать 1-2 минуты, а затем мягкой губкой все чищу — как ластиком стираю все чернила, — говорит Марина Жукова.

Есть и другие действенные способы. Например, можно попробовать удалить пятна с помощью медицинского спирта или средства для снятия лака на его основе. Спирт помогает растворить чернила. Нанесите спирт на пятно, аккуратно промокните пятно ватным тампоном или чистой тряпкой, также смоченной в спирте. Наносите средство от края пятна к центру, чтобы избежать его распространения. Используйте чистую ткань или бумажное полотенце, чтобы промокнуть пятно. Ни в коем случае не растирайте пятно.

Шариковая ручка легко отстирывается со школьной формыШариковая ручка легко отстирывается со школьной формы
Фото: 1MI. Шариковая ручка легко отстирывается со школьной формы

Далее промойте область пятна холодной водой, чтобы удалить остатки спирта и чернил. Далее нанесите немного жидкого стирального порошка на пятно и аккуратно потрите руками. Затем просто постирайте вещь, но не в горячей воде. Оптимально использовать холодную воду.

Некоторые специалисты по домоводству уверяют, что пятна от чернил легко отстирать с одежды. если предварительно замочить ее в молоке — также холодном, а затем отстирать вещь вручную.

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