Вместо тетради писал на рубашке: с этими лайфхаками чернила отстираете в два счета

По словам эксперта, есть разные способы. Например, лекарственный препарат «Димексид» отлично справляется с проблемой, однако его нужно очень осторожно применять на белых тканях, так как он может оставить желтые разводы. Да и в целом всегда необходимо проводить тест на незаметном участке. Прежде чем использовать любое средство для удаления пятен, убедитесь, что оно не повредит ткань. А вот средство «Сиф универсальный» можно без опасения использовать даже на парадно-выходных рубашках.