Водитель автомобиля без прав устроил ДТП на дороге в Свердловской области

Posted 16 сентября, 06:43
Published 16 сентября, 06:43
Modified 16 сентября, 06:45
Updated 16 сентября, 06:45
Автомобилист оказался на встречной полосе, где врезался в Renault. В случившемся ЧП скончалась супруга водителя ВАЗ, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Оба водителя травмированы и сейчас лежат в клинике. Известно, что мужчину, спровоцировавшего ДТП, уже привлекали за езду без соответствующих прав. В автоинспекции проводится проверка.
Напомним, 14 сентября 2024 года в Екатеринбурге попали в ДТП три легковые машины на перекрестке.