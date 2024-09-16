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Posted 16 сентября, 06:43

Published 16 сентября, 06:43

Modified 16 сентября, 06:45

Updated 16 сентября, 06:45

Женщина погибла в ДТП на трассе в Свердловской области

Водитель автомобиля без прав устроил ДТП на дороге в Свердловской области

16 сентября 2024, 06:43
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Женщина погибла в ДТП на трассе в Свердловской области

В Свердловской области водитель машины ВАЗ столкнулся с иномаркой Renault Duster. Авария произошла в Ивдельском районе 15 сентября 2024 года.

Автомобилист оказался на встречной полосе, где врезался в Renault. В случившемся ЧП скончалась супруга водителя ВАЗ, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области.

Оба водителя травмированы и сейчас лежат в клинике. Известно, что мужчину, спровоцировавшего ДТП, уже привлекали за езду без соответствующих прав. В автоинспекции проводится проверка.

Напомним, 14 сентября 2024 года в Екатеринбурге попали в ДТП три легковые машины на перекрестке.

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