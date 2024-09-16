tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 15:57

Published 16 сентября, 15:57

Modified 16 сентября, 15:59

Updated 16 сентября, 15:59

В Екатеринбурге пьяный ударил кулаком по голове 9-летнюю девочку

Зарядил кулаком по голове: в Екатеринбурге пьяный избил в магазине 9-летнюю девочку

16 сентября 2024, 15:57
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пьяный ударил кулаком по голове 9-летнюю девочку

Нетрезвый мужчина напал на ребенка в магазине «Магнит» в Екатеринбурге. Девочка пришла за покупками с отцом.

Инцидент произошел на улице Шишимской. Посетитель «Магнита» в неадекватном состоянии набросился на ребенка без повода. Девочка получила сокрушительный удар по голове, пишет Е1.

Девочка смогла подняться и побежала от нападавшего, он погнался за ней. Отца рядом в этот момент не было. Но когда мужчине сообщили о произошедшем, он быстро сориентировался, догнал и задержал неадеквата. Затем он вызвал скорую и полицию.

Ребенка увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, а хулиган сумел уйти. Отец ребенка подал заявление в полицию, преступника ищут.

В Екатеринбурге банда подростков грабила магазины «ЖизньМарта».

В Екатеринбурге задержан мужчина за нападение с гранатой на салон красоты
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Каменска-Уральского пристает на улице к девочкамВ Екатеринбурге группа подростков напала на детейИзвращенец на велосипеде пристает к екатеринбурженкам и хватает их за ягодицы
#Лидия Шиманаева#Происшествия#Полиция#Девочка#Магазин#Нападение#Пьяный#Избиение ребенка#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное