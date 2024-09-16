Зарядил кулаком по голове: в Екатеринбурге пьяный избил в магазине 9-летнюю девочку

Девочка смогла подняться и побежала от нападавшего, он погнался за ней. Отца рядом в этот момент не было. Но когда мужчине сообщили о произошедшем, он быстро сориентировался, догнал и задержал неадеквата. Затем он вызвал скорую и полицию.