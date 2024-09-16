Зарядил кулаком по голове: в Екатеринбурге пьяный избил в магазине 9-летнюю девочку

Posted 16 сентября, 15:57
Published 16 сентября, 15:57
Modified 16 сентября, 15:59
Updated 16 сентября, 15:59
Инцидент произошел на улице Шишимской. Посетитель «Магнита» в неадекватном состоянии набросился на ребенка без повода. Девочка получила сокрушительный удар по голове, пишет Е1.
Девочка смогла подняться и побежала от нападавшего, он погнался за ней. Отца рядом в этот момент не было. Но когда мужчине сообщили о произошедшем, он быстро сориентировался, догнал и задержал неадеквата. Затем он вызвал скорую и полицию.
Ребенка увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, а хулиган сумел уйти. Отец ребенка подал заявление в полицию, преступника ищут.
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