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Posted 16 сентября, 12:09

Published 16 сентября, 12:09

Modified 16 сентября, 12:11

Updated 16 сентября, 12:11

Житель Екатеринбурга отправится в тюрьму на 8 лет за убийство аспиранта из Габона

Житель Екатеринбурга отправится в тюрьму на 8 лет за убийство аспиранта из Габона

16 сентября 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге суд вынес приговор молодому человеку, который совершил убийство студента УрФУ из Габона.

По решению суда екатеринбуржец отправится в колонию на восемь лет. Он будет отбывать наказание в ИК общего режима, пишет 66.ру.

Напомним, происшествие случилось 18 августа 2023 года. Между погибшим и осужденным произошел конфликт, во время которого последний схватил нож и ударил им студента. Потерпевший скончался на месте от кровопотери.

После этого правоохранители задержали нападавшего. Также известно, что двух полицейских, которые видели происходящее, но не вмешались, уволили со службы.

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