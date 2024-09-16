Житель Екатеринбурга отправится в тюрьму на 8 лет за убийство аспиранта из Габона

Posted 16 сентября, 12:09
Published 16 сентября, 12:09
Modified 16 сентября, 12:11
Updated 16 сентября, 12:11
По решению суда екатеринбуржец отправится в колонию на восемь лет. Он будет отбывать наказание в ИК общего режима, пишет 66.ру.
Напомним, происшествие случилось 18 августа 2023 года. Между погибшим и осужденным произошел конфликт, во время которого последний схватил нож и ударил им студента. Потерпевший скончался на месте от кровопотери.
После этого правоохранители задержали нападавшего. Также известно, что двух полицейских, которые видели происходящее, но не вмешались, уволили со службы.