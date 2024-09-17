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Posted 17 сентября, 12:36

Published 17 сентября, 12:36

Modified 17 сентября, 12:38

Updated 17 сентября, 12:38

550 частных домов в Нижнем Тагиле будут переведены на газ до конца 2024 года

550 частных домов в Нижнем Тагиле будут переведены на газ до конца 2024 года

17 сентября 2024, 12:36
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
В рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в Нижнем Тагиле до конца текущего года переведут с печного отопления на газовое порядка 550 частных домовладений. Из них собственники 305-ти уже могут пользоваться новым оборудованием.

С 2023 года в Нижнем Тагиле реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Одно из таких — перевод частных домовладений с печного отопления на газовое.

В течение прошлого года на газ были переведены 503 домовладения. Задача 2024-го — обеспечить голубым топливом еще примерно 550 частных домов. План на 2025 год — 947 домов. В общей сложности на выполнение всех мероприятий предусмотрены средства из федерального, областного и местного бюджетов в размере порядка 483 миллионов рублей, — ­сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Основная задача проекта «Чистый воздух» — снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ, а также выбросов опасных загрязняющих веществ к 2026 году не менее чем на 20% относительно базового значения 2017 года.

Нижний Тагил включен в перечень 12-ти городов России, в которых в рамках федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология», помимо программы газификации частного сектора, реконструируются котельные, развивается система экологического мониторинга, обновляется парк электротранспорта и снижается объем выбросов промышленных предприятий.

К примеру, одно из градообразующих предприятий до 2026 года планирует создать новую экологически безопасную технологическую цепочку, которая позволит минимизировать выбросы в атмосферу.

Более 1 млрд рублей направлено на реализацию проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле
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Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил включить садоводческие некоммерческие товарищества в программу социальной догазификации.

В целом, за время реализации программы мы добились хороших результатов. По ряду показателей Свердловская область входит в топ-5 регионов России. Мы находимся и в тройке лидеров по созданию технической возможности для подключения. Кроме того, мы входим в пятерку регионов по количеству исполненных договоров до границ земельных участков и количеству домовладений, где уже пущен газ, — пояснил глава региона.
Евгений Куйвашев.Евгений Куйвашев.
Евгений Куйвашев.. Фото: ДИП губернатора Свердловской области

На сайте областного Министерства энергетики и ЖКХ опубликовали список СНТ, соответствующих критериям догазификации. В него попали 1 тысяча 121 садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество, на территории которых расположено свыше 21 тысячи домовладений.

Наибольшее количество соответствующих критериям догазификации СНТ находятся в Екатеринбурге, Сысертском, Белоярском, Березовском, Полевском городских округах, а также в городских округах Первоуральск, Ревда и Верхняя Пышма. В первую очередь мы будем прокладывать сети к домам в уже газифицированных СНТ. Далее работы продолжатся в негазифицированных СНТ, которые расположены в газифицируемых населённых пунктах, — рассказал Николай Смирнов.

Участие в программе догазификации частных жилых домов подразумевает, что инженерная инфраструктура в СНТ будет проведена бесплатно до границ участков домовладений.

Напомним, на подключение дома к газоснабжению в Свердловской области предоставляется субсидия для целого ряда категорий жителей. Сумма компенсации варьируется от 100 до 250 тысяч рублей. Так, выплату могут получить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (их вдовы или вдовцы), граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности, работники областных и муниципальных бюджетных организаций, ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, многодетные семьи, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.

Подать заявку на бесплатное подведение газа к домовладению можно на портале, через Госуслуги или в офисе газораспределительной организации.

Более 2 миллиардов рублей будет вложено в развитие инфраструктуры Нижнего Тагила
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Ранее сообщалось, что Свердловская область продолжает лидировать в программе социальной догазификации, а общая численность домов, которые подключат к газу до конца 2024 года превысит 80 тысяч.

Более 80 тысяч домов газифицируют в Свердловской области в 2024 году
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Компенсация#Договор#Субсидии#Федеральная программа#Газификация#Котельные#Промышленные предприятия#Екатеринбург#Национальный проект#СНТ
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