550 частных домов в Нижнем Тагиле будут переведены на газ до конца 2024 года

Posted 17 сентября, 12:36
Published 17 сентября, 12:36
Modified 17 сентября, 12:38
Updated 17 сентября, 12:38
С 2023 года в Нижнем Тагиле реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Одно из таких — перевод частных домовладений с печного отопления на газовое.
В течение прошлого года на газ были переведены 503 домовладения. Задача 2024-го — обеспечить голубым топливом еще примерно 550 частных домов. План на 2025 год — 947 домов. В общей сложности на выполнение всех мероприятий предусмотрены средства из федерального, областного и местного бюджетов в размере порядка 483 миллионов рублей, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Основная задача проекта «Чистый воздух» — снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ, а также выбросов опасных загрязняющих веществ к 2026 году не менее чем на 20% относительно базового значения 2017 года.
Нижний Тагил включен в перечень 12-ти городов России, в которых в рамках федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология», помимо программы газификации частного сектора, реконструируются котельные, развивается система экологического мониторинга, обновляется парк электротранспорта и снижается объем выбросов промышленных предприятий.
К примеру, одно из градообразующих предприятий до 2026 года планирует создать новую экологически безопасную технологическую цепочку, которая позволит минимизировать выбросы в атмосферу.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил включить садоводческие некоммерческие товарищества в программу социальной догазификации.
В целом, за время реализации программы мы добились хороших результатов. По ряду показателей Свердловская область входит в топ-5 регионов России. Мы находимся и в тройке лидеров по созданию технической возможности для подключения. Кроме того, мы входим в пятерку регионов по количеству исполненных договоров до границ земельных участков и количеству домовладений, где уже пущен газ, — пояснил глава региона.
На сайте областного Министерства энергетики и ЖКХ опубликовали список СНТ, соответствующих критериям догазификации. В него попали 1 тысяча 121 садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество, на территории которых расположено свыше 21 тысячи домовладений.
Наибольшее количество соответствующих критериям догазификации СНТ находятся в Екатеринбурге, Сысертском, Белоярском, Березовском, Полевском городских округах, а также в городских округах Первоуральск, Ревда и Верхняя Пышма. В первую очередь мы будем прокладывать сети к домам в уже газифицированных СНТ. Далее работы продолжатся в негазифицированных СНТ, которые расположены в газифицируемых населённых пунктах, — рассказал Николай Смирнов.
Участие в программе догазификации частных жилых домов подразумевает, что инженерная инфраструктура в СНТ будет проведена бесплатно до границ участков домовладений.
Напомним, на подключение дома к газоснабжению в Свердловской области предоставляется субсидия для целого ряда категорий жителей. Сумма компенсации варьируется от 100 до 250 тысяч рублей. Так, выплату могут получить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (их вдовы или вдовцы), граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности, работники областных и муниципальных бюджетных организаций, ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, многодетные семьи, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.
Подать заявку на бесплатное подведение газа к домовладению можно на портале, через Госуслуги или в офисе газораспределительной организации.
Ранее сообщалось, что Свердловская область продолжает лидировать в программе социальной догазификации, а общая численность домов, которые подключат к газу до конца 2024 года превысит 80 тысяч.