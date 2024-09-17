550 частных домов в Нижнем Тагиле будут переведены на газ до конца 2024 года

Напомним, на подключение дома к газоснабжению в Свердловской области предоставляется субсидия для целого ряда категорий жителей. Сумма компенсации варьируется от 100 до 250 тысяч рублей. Так, выплату могут получить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (их вдовы или вдовцы), граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности, работники областных и муниципальных бюджетных организаций, ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, многодетные семьи, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.