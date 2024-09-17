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Posted 17 сентября, 08:22

Published 17 сентября, 08:22

Modified 17 сентября, 08:24

Updated 17 сентября, 08:24

Аккаунты RT в Instagram** и Facebook** удалили без возможности восстановления

17 сентября 2024, 08:22
Meta* удалила все аккаунты RT в Instagram** и Facebook** без возможности восстановить их или обжаловать это решение.

В публикации NBC сообщается, что Meta* начала ограничивать российские государственные СМИ два года назад. Новые меры объявили через несколько дней после заявлений США, что RT действует как «рука шпионских агентств».

В настоящее время аккаунты всех языковых редакций RT в Instagram** и Facebook** были безвозвратно удалены.

Координатор центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что RT — это «место, где пропаганда, дезинформация и ложь распространяются среди миллионов, если не миллиардов людей по всему миру».

Некоторые «операции», якобы проводимые RT, скрыты.

Как отмечает NBC со ссылкой на американских чиновников, в Африке канал стоит за панафриканской медиаплатформой «Африканский поток», но скрывает свою роль.

Кроме того, по данным NBC, в Германии RT якобы тайно управляет берлинским англоязычным сайтом Red, а во Франции, как пишут, RT нанял журналиста в Париже для реализации «проектов влияния» на франкоязычную аудиторию.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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