Аккаунты RT в Instagram** и Facebook** удалили без возможности восстановления

Posted 17 сентября, 08:22
Published 17 сентября, 08:22
Modified 17 сентября, 08:24
Updated 17 сентября, 08:24
В публикации NBC сообщается, что Meta* начала ограничивать российские государственные СМИ два года назад. Новые меры объявили через несколько дней после заявлений США, что RT действует как «рука шпионских агентств».
В настоящее время аккаунты всех языковых редакций RT в Instagram** и Facebook** были безвозвратно удалены.
Координатор центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что RT — это «место, где пропаганда, дезинформация и ложь распространяются среди миллионов, если не миллиардов людей по всему миру».
Некоторые «операции», якобы проводимые RT, скрыты.
Как отмечает NBC со ссылкой на американских чиновников, в Африке канал стоит за панафриканской медиаплатформой «Африканский поток», но скрывает свою роль.
Кроме того, по данным NBC, в Германии RT якобы тайно управляет берлинским англоязычным сайтом Red, а во Франции, как пишут, RT нанял журналиста в Париже для реализации «проектов влияния» на франкоязычную аудиторию.
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.