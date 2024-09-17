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Posted 17 сентября, 06:09

Published 17 сентября, 06:09

Modified 17 сентября, 06:11

Updated 17 сентября, 06:11

Бастрыкину доложат о деле девочки с пробитой головой из Верхней Пышмы

Бастрыкин заинтересовался делом девочки с пробитой головой из Верхней Пышмы

17 сентября 2024, 06:09
Фото: 1MI

Бастрыкину доложат о деле девочки с пробитой головой из Верхней Пышмы

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования по делу о девочке, найденной с пробитой головой и переломом руки в Верхней Пышме.

Доклад о процессе расследования будет предоставлен исполняющим обязанности руководителя регионального СК Константином Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

В СК было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

Напомним, пострадавшую девочку обнаружили в кювете 16 сентября 2024 года. Накануне она не пришла домой с прогулки. Ее разыскивали волонтеры, правоохранители и местные жители.

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