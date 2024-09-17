Бастрыкин заинтересовался делом девочки с пробитой головой из Верхней Пышмы

Posted 17 сентября, 06:09
Published 17 сентября, 06:09
Modified 17 сентября, 06:11
Updated 17 сентября, 06:11
Доклад о процессе расследования будет предоставлен исполняющим обязанности руководителя регионального СК Константином Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
В СК было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.
Напомним, пострадавшую девочку обнаружили в кювете 16 сентября 2024 года. Накануне она не пришла домой с прогулки. Ее разыскивали волонтеры, правоохранители и местные жители.