Что делать, если по дому пронеслась пыльная буря: эти лайфхаки пригодятся при уборке

Posted 17 сентября, 14:51
Published 17 сентября, 14:51
Modified 17 сентября, 14:53
Updated 17 сентября, 14:53
Пыль состоит из множества компонентов, включая частицы кожи человека, шерсть и перхоть животных, текстильные волокна, пыльцу растений и мелкие частицы грязи, которые проникают с улицы через окна, двери и вентиляционные системы. В плохо вентилируемых помещениях она скапливается быстрее. Диваны, ковры, шторы и другие текстильные изделия также являются прекрасными пылесборниками, особенно если их редко чистят или пылесосят.
Электронные устройства — такие как телевизоры и компьютеры — могут притягивать пыль из-за статического электричества. Старая или некачественная отделка стен и полов также является источником мелких пылевых частиц. Ну, а если в доме живут домашние животные или люди, которые не моют свою обувь, то ситуация усугубляется еще сильнее. Хозяйка может выйти победителем из этой схватки, если будет придерживаться простых рекомендаций.
Проветривать комнаты очень полезно (за исключением тех случаев, когда за окном — оживленная магистраль), но важно делать это дозировано. Постоянно открытые окна — источник пыли и грязи, летящей с улицы, — уверяют эксперты ivd.ru.
Есть и неочевидные причины сбора пыли в доме. Например, мы приносим частицы земли и грязи на уличных ботинках. И хотя в российских домах принято разуваться при входе, пыль может проникать из коридора. Еще один колоссальный «пылесборник» — это вовремя не убранная верхняя одежда. Храните ее в шкафу, желательно в вакуумных пакетах, которые не дают пыли распространяться.
Ранее эксперты дали советы, как привести в порядок грязную обивку дивана.
Источник: ivd.ru