Что делать, если по дому пронеслась пыльная буря: эти лайфхаки пригодятся при уборке

Электронные устройства — такие как телевизоры и компьютеры — могут притягивать пыль из-за статического электричества. Старая или некачественная отделка стен и полов также является источником мелких пылевых частиц. Ну, а если в доме живут домашние животные или люди, которые не моют свою обувь, то ситуация усугубляется еще сильнее. Хозяйка может выйти победителем из этой схватки, если будет придерживаться простых рекомендаций.