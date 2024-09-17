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Posted 17 сентября, 14:51

Published 17 сентября, 14:51

Modified 17 сентября, 14:53

Updated 17 сентября, 14:53

Что делать, если по дому пронеслась пыльная буря: эти лайфхаки пригодятся при уборке

Что делать, если по дому пронеслась пыльная буря: эти лайфхаки пригодятся при уборке

17 сентября 2024, 14:51
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Все мы дышим пылью и даже не догадываемся об этом. Однако стоит только солнечным лучам осветить комнату, как можно увидеть, что в пыль в воздухе буквально клубится. Предлагаем вашему вниманию лайфхаки, которые позволят существенно снизить ее количество в доме.

Пыль состоит из множества компонентов, включая частицы кожи человека, шерсть и перхоть животных, текстильные волокна, пыльцу растений и мелкие частицы грязи, которые проникают с улицы через окна, двери и вентиляционные системы. В плохо вентилируемых помещениях она скапливается быстрее. Диваны, ковры, шторы и другие текстильные изделия также являются прекрасными пылесборниками, особенно если их редко чистят или пылесосят.

Электронные устройства — такие как телевизоры и компьютеры — могут притягивать пыль из-за статического электричества. Старая или некачественная отделка стен и полов также является источником мелких пылевых частиц. Ну, а если в доме живут домашние животные или люди, которые не моют свою обувь, то ситуация усугубляется еще сильнее. Хозяйка может выйти победителем из этой схватки, если будет придерживаться простых рекомендаций.

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  • Регулярная уборка. Постарайтесь проводить влажную уборку полов и поверхностей каждую неделю. Это предотвратит скопление пыли.
  • Пылесос с HEPA-фильтром. Этот агрегат эффективно улавливает мелкие частицы пыли.
  • Своевременная замена фильтров. Регулярно меняйте фильтры в системах кондиционирования и обогрева. Это поможет снизить циркуляцию пыли в воздухе.
  • Меньше ковров. Ковры и ковровые покрытия накапливают много пыли. По возможности замените их на твердые покрытия, такие как кафель или ламинат.
  • Проветривание. Регулярно проветривайте помещения, чтобы улучшить вентиляцию, однако подходить к этому нужно разумно.
Проветривать комнаты очень полезно (за исключением тех случаев, когда за окном — оживленная магистраль), но важно делать это дозировано. Постоянно открытые окна — источник пыли и грязи, летящей с улицы, — уверяют эксперты ivd.ru.
  • Протирайте поверхности. Чаще протирайте пыль со всех поверхностей, особенно в труднодоступных местах, где она может накапливаться.
  • Стирайте текстиль. Речь идет о занавесках, постельном белье и мягких игрушках, так как они тоже собирают пыль.
  • Очистители воздуха. Установите очистители воздуха, чтобы уменьшить количество частиц в помещении.
  • Минимизируйте беспорядок. Уменьшите количество лишних предметов, которые могут собирать пыль.
  • Домашние растения. Разместите несколько растений, которые поглощают пыль, таких как хлорофитум или драцену.

Есть и неочевидные причины сбора пыли в доме. Например, мы приносим частицы земли и грязи на уличных ботинках. И хотя в российских домах принято разуваться при входе, пыль может проникать из коридора. Еще один колоссальный «пылесборник» — это вовремя не убранная верхняя одежда. Храните ее в шкафу, желательно в вакуумных пакетах, которые не дают пыли распространяться.

Ранее эксперты дали советы, как привести в порядок грязную обивку дивана.

Источник: ivd.ru

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#Лидия Шиманаева#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Пыль#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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