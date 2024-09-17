Что полезнее — сухофрукты или свежие фрукты

Posted 17 сентября, 13:49
Published 17 сентября, 13:49
Modified 17 сентября, 13:52
Updated 17 сентября, 13:52
Однако многие диетологи спорят, стоит ли включать сухофрукты в рацион худеющего человека и есть ли вообще от них хоть какая-то польза, или может лучше заменять курагу и чернослив свежими фруктами? Что же полезнее для организма человека — сухофрукты или свежие фрукты, узнала Общественная служба новостей.
Сушеные и свежие фрукты являются полезными для организма и при выборе, стоит исходить из того, какую именно цель вы преследуете. Также важно учитывать свое физические состояние, противопоказания и личные предпочтения. К примеру, если вы устали и хотели бы подзарядиться энергией, то следует выбрать сухофрукты. В случае проблем с кишечником также лучше будет полакомиться черносливом или курагой.
Если на улице жарко или вы чувствуете обезвоженность — выбирайте сочные фрукты. В зависимости от вида, в них может содержаться от 85% до 95% воды. Кроме того, содержания сахара в тех же яблоках будет меньше, чем в высушенных плодах, поэтому в них так мало калорий.