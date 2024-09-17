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Posted 17 сентября, 13:49

Published 17 сентября, 13:49

Modified 17 сентября, 13:52

Updated 17 сентября, 13:52

Что полезнее — сухофрукты или свежие фрукты

Что полезнее — сухофрукты или свежие фрукты

17 сентября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Сухофрукты были популярны с давних времен, из них готовили компоты, ели вприкуску с горячим чаем, добавляли в разные каши, пироги и тд. В наше время сушеные фрукты не утратили своей популярности, их также добавляют в конфеты, творог, в диетические батончики, мясные блюда…

Однако многие диетологи спорят, стоит ли включать сухофрукты в рацион худеющего человека и есть ли вообще от них хоть какая-то польза, или может лучше заменять курагу и чернослив свежими фруктами? Что же полезнее для организма человека — сухофрукты или свежие фрукты, узнала Общественная служба новостей.

Плюсы и минусы сухофруктов

  • Для многих высушенные сливы, яблоки или курага являются удобной альтернативой сочным плодам. Сухофрукты богаты массой полезных веществ, как и свежие фрукты. Считается, что содержания клетчатки, витаминов и минералов в них даже больше, чем в сочных фруктах. Однако, витамина С в сушеных фруктах существенно меньше из-за удаления влаги из плодов.
  • В процессе высушивания фрукты теряют свою влагу, зато количество сахара в них автоматически растет. Поэтому диетологи предупреждают, что увлекаться, к примеру, финиками не стоит. Да, они будут полезной альтернативой тому же торту или сладким булочкам, однако, из-за своей концентрации, всего 2 финика будут содержать 110 калорий и около 36 граммов сахара. А если заменить 2 финика 30-ю ягодами винограда, то вы точно наедитесь и получите все равно меньшее количество сахара от свежих плодов.
  • Однако в целом, сухофрукты не являются вредными. Они очень питательны, поэтому, если у вас нет проблем с диабетом и лишним весом, всего несколько фиников легко заменять полноценный десерт.
  • Сушеные фрукты являются кладезем минералов, макро- и микроэлементов. К примеру, чернослив и финики содержат сильнейшие антиоксиданты, которые способны замедлять процессы старения и в целом благотворно влияют на организм. А если каждый день съедать по 5 шт. чернослива, то можно повысить уровень йода в организме на 13 мкг, отрегулировать уровень сахара в крови, снизить холестерин, укрепить кости. Кроме того, в сухофруктах содержится большое количество витаминов А, В1, К, калий, магний и клетчатка.
  • Сухофрукты содержат натуральный сахар, преимущественно, в них нет искусственных красителей, ароматизаторов и прочих вредных добавок. В отличии от магазинных готовых десертов, калорийность которых велика, да и состав, зачастую, не натуральный и может желать лучшего.
  • Еще одним несомненным плюсом сухофруктов является то, что из-за высокого содержания клетчатки, они благотворно влияют на работу кишечника. Даже небольшое употребление чернослива в день способствует нормализации пищеварения.

Плюсы и минусы свежих фруктов

  • Как утверждают врачи, фрукты нельзя употреблять в качестве основного приема пищи. Дело в том, что сочные плоды представляют собой быстрые углеводы, которые перевариваются довольно быстро, в среднем около 30 минут. При этом организм не получит достаточной энергии, а лишь потратит ее, что вполне может привести к перееданию, заболеваниям желудка, усталости, проблемам с психическим здоровьем.
  • Свежие фрукты обладают мощными антиоксидантными свойствами, богаты витаминами группы В, А. Цитрусовые, такие как киви, апельсины, лимоны и вишня являются кладезем витамина С, который, как известно, повышает иммунитет.
  • Специалисты утверждают, что лучше есть сезонные фрукты, при этом, не удаляя кожуру, так как в ней содержится самая выжимка витаминов, минералов и клетчатки. Но при этом, обязательно очень тщательно мыть фрукты, поскольку чаще всего плоды имеют контакт с химическими веществами.

    Так что же выбрать

Сушеные и свежие фрукты являются полезными для организма и при выборе, стоит исходить из того, какую именно цель вы преследуете. Также важно учитывать свое физические состояние, противопоказания и личные предпочтения. К примеру, если вы устали и хотели бы подзарядиться энергией, то следует выбрать сухофрукты. В случае проблем с кишечником также лучше будет полакомиться черносливом или курагой.

Если на улице жарко или вы чувствуете обезвоженность — выбирайте сочные фрукты. В зависимости от вида, в них может содержаться от 85% до 95% воды. Кроме того, содержания сахара в тех же яблоках будет меньше, чем в высушенных плодах, поэтому в них так мало калорий.

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