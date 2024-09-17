Что полезнее — сухофрукты или свежие фрукты

Если на улице жарко или вы чувствуете обезвоженность — выбирайте сочные фрукты. В зависимости от вида, в них может содержаться от 85% до 95% воды. Кроме того, содержания сахара в тех же яблоках будет меньше, чем в высушенных плодах, поэтому в них так мало калорий.