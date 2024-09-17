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Posted 17 сентября, 07:24

Published 17 сентября, 07:24

Modified 17 сентября, 07:26

Updated 17 сентября, 07:26

Двум мигрантам в Екатеринбурге вынесли приговор за стрельбу в ТЦ «Гринвич»

Двум мигрантам в Екатеринбурге вынесли приговор за стрельбу в ТЦ «Гринвич»

17 сентября 2024, 07:24
Фото: 1MI
Два мигранта в Екатеринбурге отправятся в тюрьму на четыре года за перестрелку в ТЦ «Гринвич».

Осужденные проведут четыре года в ИК общего режима, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, перестрелка случилась 26 ноября 2023 года. Между мужчинами возникла ссора, во время которой они стали драться, а потом схватились за травматические пистолеты и стали совершать выстрелы друг в друга.

Вскоре их удалось задержать и заключить под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело, материалы которого позднее были отправлены в суд.

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