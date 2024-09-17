Двум мигрантам в Екатеринбурге вынесли приговор за стрельбу в ТЦ «Гринвич»

Posted 17 сентября, 07:24
Published 17 сентября, 07:24
Modified 17 сентября, 07:26
Updated 17 сентября, 07:26
Осужденные проведут четыре года в ИК общего режима, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Напомним, перестрелка случилась 26 ноября 2023 года. Между мужчинами возникла ссора, во время которой они стали драться, а потом схватились за травматические пистолеты и стали совершать выстрелы друг в друга.
Вскоре их удалось задержать и заключить под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело, материалы которого позднее были отправлены в суд.