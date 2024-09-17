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Posted 17 сентября, 09:16

Published 17 сентября, 09:16

Modified 17 сентября, 09:18

Updated 17 сентября, 09:18

Эксперты рассказали о переплате по ипотеке в РФ в ближайшие годы

Эксперты рассказали о переплате по ипотеке в РФ в ближайшие годы

17 сентября 2024, 09:16
Фото: 1MI
Эксперты прокомментировали нынешние ставки по ипотеке в РФ и предположили, когда покупка недвижимости в ипотеку снова станет доступной для жителей страны.

В Минфине утверждают, что бояться ставку в 25 процентов россиянам не стоит. При этом с такими процентами первые несколько лет сумма задолженности становиться меньше не будет. По словам руководителя Департамента финполитики Минфина Алексея Яковлева, рано или поздно ЦБ уменьшит ставку, после чего кредит можно будет рефинансировать, пишут «Новые известия».

Однако на снижение ставки в ближайшее время надеяться не стоит. ЦБ снова поднял ставку до 19 процентов и, по прогнозам регулятора, она будет только расти. Так, если квартира стоит 10 миллионов, а за нее отдали 20 процентов, ежемесячно банку придется отдавать более 150 тысяч. В течение 30 лет нужно будет отдать в шесть раз больше суммы, за которую брали квартиру.

Эксперты уверены, что сейчас в РФ не лучшее время для того, чтобы приобретать жилье в ипотеку. По словам директора Института экономики роста Антона Свириденко, маловероятно, что после оформления ипотечного кредита ставки снизятся, несмотря на обещания Минфина. Кроме того, ставки могут снижаться непропорционально.

Гендиректор организации «Вектор Проект» Антон Баксарев предположил, что во время снижения инфляции ЦБ может пересмотреть ставку, в связи с чем можно будет надеяться на рефинансирование. Однако ранее, чем пройдет один или два года, ожидать этого не стоит.

Напомним, в России на 40 процентов снизился спрос на покупку жилья в ипотеку из-за подъема ключевой ставки.

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