Эксперты рассказали о переплате по ипотеке в РФ в ближайшие годы

Однако на снижение ставки в ближайшее время надеяться не стоит. ЦБ снова поднял ставку до 19 процентов и, по прогнозам регулятора, она будет только расти. Так, если квартира стоит 10 миллионов, а за нее отдали 20 процентов, ежемесячно банку придется отдавать более 150 тысяч. В течение 30 лет нужно будет отдать в шесть раз больше суммы, за которую брали квартиру.